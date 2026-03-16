三菱トライトン用 B6純正形状リフトアップ対応ダンパー販売開始
BILSTEIN社日本総輸入元株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、BILSTEIN（ビルシュタイン）より、三菱トライトン用 B6純正形状リフトアップ対応ダンパーを販売開始致します。価格は1台分204,600円（税込）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344107/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344107/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344107/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344107/images/bodyimage4】
快適性、操舵性、耐久性を向上させるためテストを重ね、トライトン専用の高性能モノチューブ式ダンパーを開発しました。
フロントはCリング式を採用し0-2インチUPに対応します。
日常走行のオンロードや荷物の積載、オフロード走行などあらゆるシーンでパフォーマンスを発揮し、より安定した乗り心地を実感いただけます。
■ 詳細につきましては以下URLよりご確認頂けます。
http://abeshokai-databank.com/media/20260313506.html
■ BILSTEIN ホームページ： https://bilstein.jp
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BLSTEINの最新の情報はこちらからご覧頂けます。
https://abeshokai.jp/blog/bilstein
https://www.youtube.com/bilsteinchannel
https://www.facebook.com/BilsteinJapan
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配信元企業：株式会社阿部商会
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快適性、操舵性、耐久性を向上させるためテストを重ね、トライトン専用の高性能モノチューブ式ダンパーを開発しました。
フロントはCリング式を採用し0-2インチUPに対応します。
日常走行のオンロードや荷物の積載、オフロード走行などあらゆるシーンでパフォーマンスを発揮し、より安定した乗り心地を実感いただけます。
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