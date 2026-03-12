実践女子大学の下山教授が東日本大震災の被災地支援の一環で、３月25日に相馬市で講演。アートとデジタル技術の融合で故郷の魅力再発見を呼びかけます。

