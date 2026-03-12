こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
江戸川大学が4月11日に子ども向けバスケットボール講習会「CBA（E） ACADEMY」を千葉県バスケットボール協会などと共同で開催
江戸川大学は4月11日（土）、4〜8歳の子どもを対象としたバスケットボール講習会「CBA（E） ACADEMY」を、一般社団法人千葉県バスケットボール協会（主催）などと共同で開催する（共催：千葉ジェッツふなばし、アルティーリ千葉、株式会社ZOZO）。これは、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうことを目的とした社会貢献活動で、同大の学生らも運営に協力。4月9日（木）まで参加者を募集している（先着順）。参加無料、要事前申し込み（定員：各回30名）。
江戸川大学では2024年度から、千葉県バスケットボール協会、千葉ジェッツふなばし、アルティーリ千葉、株式会社ZOZOとともに子どもを対象としたバスケットボール講習会を開催している。これは、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうことを目的とした社会貢献活動の一環。メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科の学生と、女子バスケットボール部の部員およびチームスタッフがイベント運営に協力している。
4月11日（土）には、2026年度第1回の講習会を開催する。概要は下記の通り。
◆「CBA（E） ACADEMY」概要
【日 時】 4月11日（土） 第1部：8:45〜10:20／第2部：10:35〜12:00
【場 所】
江戸川大学 駒木キャンパス 第2体育館（千葉県流山市駒木474）
アクセス： https://www.edogawa-u.ac.jp/koutuu/
※公共交通機関のご利用の協力をお願いいたします。
【対 象】 第1部：4歳〜6歳児（未就学児）／第2部：小学1〜2年生※
※対象学年は開催日時点での学年となります。
【スケジュール】
＜第1部＞
・8:45 第1部参加者集合
・9:00 イベント開始
・10:15 写真撮影
・10:20 参加者解散
＜第2部＞
・10:35 第2部参加者集合
・10:40 イベント開始
・11:55 写真撮影
・12:00 参加者解散
【申 込】
下記URLより4月9日（木）13:00までに申し込み。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5LaR8A7rJLKYnE5Pegr6ZHgK2zUGIdV__cOdp4oJjc24BMw/viewform
【定 員】 各回30名（先着順）
【参加費】 無料
【主 催】 一般社団法人千葉県バスケットボール協会
【共 催】 アルティーリ千葉、千葉ジェッツふなばし、株式会社ZOZO、江戸川大学
※詳細は下記URL（千葉県バスケットボール協会Webページ）を参照。
https://cbba.jp/kids/
●メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/
●江戸川大学女子バスケットボール部
https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
