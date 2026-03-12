江戸川大学が4月11日に子ども向けバスケットボール講習会「CBA（E） ACADEMY」を千葉県バスケットボール協会などと共同で開催

