江戸川大学が4月11日に子ども向けバスケットボール講習会「CBA（E） ACADEMY」を千葉県バスケットボール協会などと共同で開催

江戸川大学は4月11日（土）、4〜8歳の子どもを対象としたバスケットボール講習会「CBA（E） ACADEMY」を、一般社団法人千葉県バスケットボール協会（主催）などと共同で開催する（共催：千葉ジェッツふなばし、アルティーリ千葉、株式会社ZOZO）。これは、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうことを目的とした社会貢献活動で、同大の学生らも運営に協力。4月9日（木）まで参加者を募集している（先着順）。参加無料、要事前申し込み（定員：各回30名）。

　江戸川大学では2024年度から、千葉県バスケットボール協会、千葉ジェッツふなばし、アルティーリ千葉、株式会社ZOZOとともに子どもを対象としたバスケットボール講習会を開催している。これは、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうことを目的とした社会貢献活動の一環。メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科の学生と、女子バスケットボール部の部員およびチームスタッフがイベント運営に協力している。

　4月11日（土）には、2026年度第1回の講習会を開催する。概要は下記の通り。

◆「CBA（E） ACADEMY」概要

【日　時】　4月11日（土）　第1部：8:45〜10:20／第2部：10:35〜12:00

【場　所】

　江戸川大学　駒木キャンパス　第2体育館（千葉県流山市駒木474）

　アクセス： https://www.edogawa-u.ac.jp/koutuu/

※公共交通機関のご利用の協力をお願いいたします。

【対　象】　第1部：4歳〜6歳児（未就学児）／第2部：小学1〜2年生※

※対象学年は開催日時点での学年となります。

【スケジュール】

＜第1部＞

・8:45　第1部参加者集合

・9:00　イベント開始

・10:15　写真撮影

・10:20　参加者解散

＜第2部＞

・10:35　第2部参加者集合

・10:40　イベント開始

・11:55　写真撮影

・12:00　参加者解散

【申　込】

　下記URLより4月9日（木）13:00までに申し込み。

　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5LaR8A7rJLKYnE5Pegr6ZHgK2zUGIdV__cOdp4oJjc24BMw/viewform

【定　員】　各回30名（先着順）

【参加費】　無料

【主　催】　一般社団法人千葉県バスケットボール協会

【共　催】　アルティーリ千葉、千葉ジェッツふなばし、株式会社ZOZO、江戸川大学

※詳細は下記URL（千葉県バスケットボール協会Webページ）を参照。

　https://cbba.jp/kids/

●メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科

　https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/

●江戸川大学女子バスケットボール部

　https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/

▼本件に関する問い合わせ先

広報課

住所：千葉県流山市駒木474

TEL：04-7152-9980

FAX：04-7153-5904

メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp

