【東京農業大学】東京農業大学と国際農研が包括連携協定を締結
国際的な農林水産業研究の高度化と社会実装の加速に向けて
東京農業大学は2026年3月9日（月）、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以降、国際農研：JIRCAS）と国際的な農林水産業研究の推進、人材育成、研究成果の社会実装等を一層強化することを目的とした包括連携協定を締結しました。
調印式は東京農業大学 世田谷キャンパスで執り行い、国際農研の小山 修 理事長と東京農業大学 学長の江口 文陽が協定書に署名を交わしました。
国際農研は、最新の科学的知見を駆使し、食料不安・栄養不良や持続的な資源環境管理など、地球規模の困難な問題の解決に向けて最適な技術を提案しています。こうした取り組みを通じて、我が国を代表する国際農林水産業分野の研究機関として国際的な科学的議論を主導し、我が国の食料安全保障と国際社会の繁栄と安定に貢献しています。
東京農業大学は、農学、生命科学、食品科学等の分野を中心に教育研究を推進しており、これまでに地域社会との密接な連携実績と幅広いネットワークを構築してきました。こうした東京農業大学の教育研究資源および地域ネットワークと国際農研の国際的な研究活動が相補的に展開されることで、国際的な農林水産業研究への一層の貢献が期待されます。
本協定は、世田谷、厚木、北海道オホーツクの各キャンパスを含む東京農業大学 全学を対象とした枠組みであり、国際研究基盤の強化に加え、国内外における研究成果の社会実装を一層促進し、地球規模の食料・環境問題の解決や持続可能な食料システムの構築に寄与することを目指します。
今後、東京農業大学と国際農研は、共同研究や人材育成プログラム、フィールドを活用した実証研究、シンポジウム・セミナー等の共催等、さまざまな連携活動を順次展開し、国際的な農林水産業研究とその成果の社会実装を一層推進していきます。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
関連リンク
国際農林水産業研究センター（国際農研） | JIRCAS
https://www.jircas.go.jp/ja
左から東京農業大学 学長の江口 文陽、国際農研の小山 修 理事長
