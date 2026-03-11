【東京農業大学】東京農業大学と国際農研が包括連携協定を締結

左から東京農業大学 学長の江口 文陽、国際農研の小山 修 理事長

本協定は、世田谷、厚木、北海道オホーツクの各キャンパスを含む東京農業大学 全学を対象とした枠組みであり、国際研究基盤の強化に加え、国内外における研究成果の社会実装を一層促進し、地球規模の食料・環境問題の解決や持続可能な食料システムの構築に寄与することを目指します。今後、東京農業大学と国際農研は、共同研究や人材育成プログラム、フィールドを活用した実証研究、シンポジウム・セミナー等の共催等、さまざまな連携活動を順次展開し、国際的な農林水産業研究とその成果の社会実装を一層推進していきます。