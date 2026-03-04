未来を視るAI：ビジョン・ランゲージモデル市場、2035年までに417.5億米ドルへ急拡大
AI融合の加速によりマルチモーダル知能が本格普及
世界のビジョン・ランゲージモデル（VLM）市場は、2025年に38.4億米ドルと評価され、2035年には417.5億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）26.95%という極めて高い成長率で拡大する見込みです。
画像・動画・自然言語を同時に理解できるマルチモーダルAIの進化は、医療、小売、自動車、ロボティクス、エンタープライズオートメーションなど幅広い分野を変革しています。VLMは、視覚情報とテキスト情報を統合的に処理する次世代AIとして、意思決定支援や高度な自動化の中核技術となりつつあります。
ビジョン・ランゲージモデルとは？
ビジョン・ランゲージモデルは、コンピュータビジョンと自然言語処理（NLP）を統合したAIアーキテクチャです。従来のように画像処理とテキスト処理を分離するのではなく、両者を関連付けて理解する点が特徴です。
主な活用例：
画像に対する質問応答（VQA）
インテリジェント文書処理
自動運転車の認識システム
AI検索・レコメンデーションエンジン
医療画像診断と自動レポート生成
ECの商品タグ付け・画像検索
人間の指示を理解するロボット制御
視覚と言語の関係性を文脈的に理解できる能力は、消費者向けおよび企業向けの両市場で高い価値を生み出しています。
市場成長を加速させる主要要因
1. 企業のAI導入とDX推進
企業は高度な分析と自動化のためにAI投資を拡大しています。VLMは非構造化データ（画像・テキスト）を統合活用できるため、意思決定精度を大幅に向上させます。
2. マルチモーダル生成AIの急拡大
生成AIやチャットボット、AIデザインツールの普及により、視覚とテキストを同時に扱えるモデルへの需要が急増しています。
3. 自律型システムの拡大
自動運転車、ドローン、産業用ロボットでは、環境認識と状況理解が不可欠です。VLMはリアルタイム文脈理解を可能にします。
4. 医療分野での需要増加
放射線画像診断、病理画像解析、臨床意思決定支援などでVLMが活用され、診断精度向上と業務効率化を実現しています。
5. クラウド基盤とAIaaSの普及
ハイパースケールクラウドとAIモデル提供基盤の整備により、導入障壁が低減し、中小企業でも利用が可能になっています。
市場セグメンテーション
コンポーネント別
ソフトウェアプラットフォーム
事前学習済みモデル／API
導入・統合・コンサルティングサービス
ソフトウェアおよびAPI分野が市場を主導すると予測されています。
導入形態別
クラウド型（主流）
オンプレミス型
スケーラビリティとコスト効率の観点から、クラウド型が優勢です。
用途別
医療・ライフサイエンス
自動車・モビリティ
小売・EC
金融（BFSI）
製造・産業自動化
メディア・エンターテインメント
政府・防衛
医療および自動車分野が最も高い成長率を示すと予測されています。
