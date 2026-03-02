株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「つながる謎のグミ!? グミリンズ」(162円 税込)を2026年3月16日(月)より、全国量販店の菓子売り場等にて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)

また、発売を記念し、本商品の“つなげて遊べる”特長にちなんだWEBコンテンツ「つながリンズ診断」を公開いたしました。





つながリンズ診断





■診断特長

本診断では、「友だちとのつながり度」と「好きな人とのつながり度」を、それぞれ10％・30％・70％・100％の4段階で算出。その組み合わせにより、全16タイプの中からユーザーのタイプを診断します。

各タイプの性格的特徴に基づき、友だちや好きな人とのつながり方の傾向を紹介するほか、相性の良い“グッドマッチタイプ”や、相性に工夫が必要な“バッドマッチタイプ”も知ることができます。





つながリンズ診断(イメージ)





■商品特長

＜「つながる謎のグミ!? グミリンズ」とは＞

「つながる謎のグミ!? グミリンズ」は、グミをつなげたり、形をつくったりして遊べる、遊びとお菓子がひとつになった商品です。

グミの形は全6種。それぞれに個性豊かなキャラクターが設定されています。

足でつながる『アシシ』、目でつながる『ミルル』、触角でつながる『ケンガイ』の3種に加え、つながる力をブーストさせるスペシャルなグミとして、『フンバリ』『ニコタマ』『タベベ』の3種の“ブーストグミリンズ”が登場します。

長くつなげたり、合体させたり、輪っかにしたりと、遊び方は自由自在。

合体させたグミを食べると、グレープ味・マスカット味・コーラ味の全3種の味わいが口いっぱいに広がります。





つながる謎のグミ!? グミリンズ(詳細)





■グミリンズとは

イタズラが大好きな謎のグミ生物――それが『グミリンズ』！





でも、ただのイタズラじゃない！みんなでつながり、いろんな形になって、奇想天外なイタズラをしちゃうのだ！

見つけたキミは、グミっとつなげて食べちゃおう！

キャラクター設定：加藤陽一





そんなグミリンズたちが活躍する3DCG×実写の映像作品第1弾が、2月27日(金)に公開いたしました。

本作CG制作は「ゴジラ-1.0」などを手がけた総合映像制作プロダクション・株式会社白組が担当しています。





■商品概要

・商品名 ：つながる謎のグミ!? グミリンズ

・種類 ：グミの形は全6種

味は全3種(グレープ味・マスカット味・コーラ味)

・価格 ：150円(税込162円)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2026年3月16日(月)

・販売ルート：全国量販店の菓子売り場等

・発売元 ：株式会社バンダイ





つながる謎のグミ!? グミリンズ(バナー)





