システム運用のリスク管理ソリューションを提供するエンカレッジ・テクノロジ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長:石井 進也、以下「当社」)は、内外のセキュリティリスクからシステムを守る次世代型特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE(イーエスエス アドミンワン)」のクラウド版「ESS AdminONE Cloud」を2026年4月より提供開始いたします。









■次世代型特権ID管理ソフトウェアESS AdminONEとは

ESS AdminONEは、コンピューターシステムに対してあらゆる権限を有する特権IDを適切に管理することで、内外のセキュリティ脅威からシステムを守り、システム運用の安全と安定稼働を実現する次世代型特権ID管理ソフトウェアです。

近年、内部不正における権限濫用や、ランサムウェア攻撃をはじめとするサイバー攻撃における認証情報の奪取など、特権IDの不適切な管理がさまざまなセキュリティインシデントのリスク要因になっています。こうした背景から特権ID管理の重要性は高まっており、多くの企業・団体でご採用いただき、2026年1月末時点で累計300件のプロジェクトに採用されています。









■ESS AdminONE Cloudの概要

ESS AdminONE Cloudは、ESS AdminONEの機能をクラウドサービスとして提供するサービスです。お客様はAdminONEサーバーの準備や保守を行うことなく、ご利用いただけます。





ESS AdminONE Cloud





【1】管理サーバーはお客様専用インスタンスをご用意

システムのメインコンポーネントであるAdminONEサーバーはお客様ごとに専用のインスタンスをご用意します。他社とのデータ共有や利用ユーザーの共有がないため、セキュリティ上・パフォーマンス上の問題は発生しません。また、メンテナンスによる計画停止のタイミングはお客様都合に合わせて実施可能です。





【2】ソフトウェア版との機能差異や制限事項はございません

クラウド版とソフトウェア版に機能差異はなく、クラウド版であっても制限事項はなくすべての機能がご利用可能です。なお、一部の設定は、セルフサービスでの変更ではなく当社への申し込みが必要なものがあります。





【3】ホスティングは大手クラウドサービスを採用

AdminONEサーバーおよび関連コンポーネントは、大手クラウドサービスで高い可用性とセキュリティを担保するAmazon Web Services(AWS)を利用しています。





【4】高い可用性・耐障害性

管理サーバーは、複数のデータセンターに分散して配置する構成の冗長化オプションをご用意しています。高い障害耐性を有するストレージを採用しており、システム全体の可用性・耐障害性を確保しています。





【5】煩雑な稼働環境の運用から解放

AdminONEサーバーおよび関連コンポーネントは、24時間365日障害監視を行っているほか、定期的なデータのバックアップ、パッチ適用などの煩雑な運用はすべて当社にて対応します。





【6】多様な管理対象システムとの接続方法

お客様の管理対象システムとの接続は、サイト間VPNのオプションを利用して接続する方法の他、AWS上のシステムとは、VPC間を直接接続する方法をご用意しています。





【7】多様な利用形態から最適な構成をご選択可

さまざまな利用形態をご用意しており、お客様の要件に最適なご利用形態が選択可能です。

> ご利用形態(混在してご利用いただくことも可能)

◇ ホスティングされたAdminONEサーバーをゲートウェイとして経由し各システムにアクセスする構成

◇ 専用貸出ツールを利用して社内端末から直接各システムにアクセスする構成

◇ 社内に踏み台サーバーを配置して経路としてシステムにアクセスする構成





【8】安心のセキュリティ

ESS AdminONE及びAWSが提唱するベストプラクティスに沿ったセキュリティ設計のもと、ISMSに加え、クラウドセキュリティ認証であるJIP-ISMS517-1.0を取得済みの部門によるサービス運営を実施します。









■ESS AdminONE Cloudの販売形態・予定価格

ESS AdminONE Cloudは年間サブスクリプション形式での販売を予定しております。

予定価格は以下の通りです

・ライトエディション 管理対象10ノード サーバーシングル構成：2,500,000円/年

・スタンダードエディション 管理対象 50ノード サーバー冗長構成：4,700,000円/年









■販売開始時期

ESS AdminONE Cloudの販売開始は、2026年4月を予定しております。









■当社について

2002年に創業。金融、公共、通信などの社会インフラの一端を担う大規模システム運用管理及び運用統制を実現するソフトウェアの開発・販売を手掛けています。システム証跡監査ツール15年連続市場シェア1位(※1)を獲得している「ESS REC」をはじめ、当社ソフトウェアは多くのお客様に採用されています。





名称 ： エンカレッジ・テクノロジ株式会社

(東証スタンダード市場：3682)

代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 石井 進也

本社 ： 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町7F

URL ： https://www.et-x.jp/

事業内容 ： 金融、公共、通信などの社会インフラを担うITシステムの

運用と統制強化を支援するソフトウェアを開発・販売。

15年連続市場シェア1位を獲得するESS RECを含め

累計での採用企業数は800社以上。(2025年12月末時点)

資本金 ： 5億738万円(2025年12月末時点)

設立年月日 ： 2002年11月1日









※1 出典：内部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望

2024年度【サイバーセキュリティソリューション市場20版目】デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社及び同社における過去の調査結果 https://mic-r.co.jp/mr/03370/





※文中に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。