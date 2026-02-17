Hanp Bag Trocco（所在地：茨城県つくばみらい市長渡呂1-77、代表：宮野陽介）は、2層3段構造を採用した新型サコッシュ「ordico（オルディコ）」の販売を2月10日（火）から【アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」】で開始いたしました。

【ordico/オルディコ】開発経緯

日常生活において、財布やスマートフォン、鍵といった小物類の収納に悩むユーザーは多くいます。従来のバッグは収納効率と使いやすさが両立しにくく、必要な荷物を取り出すのに時間がかかることも少なくありません。本製品は、こうした日常の不便さを解決するため、独創的な収納レイアウトにとことんこだわった設計となっており、フラットでスマートに携帯できるバッグとして開発されました。

【ordico/オルディコ】 が実現する6つの独立した収納空間

【ordico/オルディコ】の最大の特徴は、2層3段構造によって実現された「大中小合計6つの独立した収納スペース＆ポケット」です。これらの各収納はずらして配置されており収納物が重ならない構造になっています。このユニークな設計により、従来のバッグでは活かしきれなかったデッドスペースを有効活用。異なるサイズのアイテムを効率よく整理でき、ユーザーが自分のライフスタイルに合わせてスペースの使い分けが可能です。長財布やタブレットなどは一段目の大スペースへ、スマートフォンは二段目の中スペースに、鍵やイヤホン、リップクリームは三段目の小さなポケットに、といった具合に、用途に応じた配置が実現できます。

小物整理の課題に向き合う製品開発

現代のライフスタイルは多様化しており、外出時に持ち運ぶアイテムの種類も増加しています。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートキー、モバイルバッテリー、リップクリームやハンドクリームといった日用品など、コンパクトながら複数の物を整理して保管する必要があります。従来のポーチやサコッシュでは、これらの小物が混在してしまい、必要な時にすぐ取り出せない、あるいは鍵などの鋭利な形状のものが他のアイテムと干渉して傷つく可能性もありました。特に、スマートフォンの画面やカメラのレンズ、大切な革財布などデリケートなアイテムを安全に携帯したいというユーザーのニーズが高まっています。Hanp Bag Troccoは、このような課題に対して、単なる機能性だけでなく、デザイン性とのバランスを取りながら、新たなソリューションを提供します。

素材とカラーバリエーション

素材には「撥水」「強度」「軽量」の三つの特性を備えたナイロン素材を採用。天然素材のような温かみを持ちながら、耐久性と機能性を兼ね備えています。撥水加工により、不意の水濡れからも大切な荷物を守り、軽量設計によって、サコッシュ自体の重量が荷物にならないよう配慮されています。カラーバリエーションは、ブラック、カーキ、クリームの3色展開。どのような服装やシーンにも合わせやすい色選びで、日常のあらゆる場面で活躍します。

毎日を一緒に歩むパートナーへ

Hanp Bag Troccoが目指すのは、単なる機能性製品の提供ではなく、ユーザーの日常生活に寄り添い続けるパートナーシップです。【ordico/オルディコ】は、今までにない独創的な収納レイアウトによって、小物整理の煩わしさを軽減し、毎日をより快適に過ごすためのサポートを実現します。細部にまでこだわった設計、質感のある素材感、そして実用性を兼ね備えたデザインが、ユーザーの生活にずっと寄り添えるバッグになることを願って制作、お届けいたします。

クラウドファンディング概要

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」期間：2026年2月10日（火）～2026年5月10日（日）23:59リターン：超超早割 17,600円→14,600円 【ordico/オルディコ】×1個超早割 17,600円→15,100円 【ordico/オルディコ】×1個2個セット割 35,200円→29,700円 【ordico/オルディコ】×2個※消費税込み、送料無料※数量限定

商品概要

https://www.makuake.com/project/ordico/

商品名：ordico（オルディコ）特徴：- 2層3段構造による大中小合計6つの独立した収納スペース＆ポケット- デッドスペースを有効活用した効率的な収納レイアウト- 撥水、強度、軽量性を備えたナイロン素材- 独立収納で収納物の干渉を防ぎ、大切な小物を傷から守る設計- 3色展開（ブラック、カーキ、クリーム）- サイズ 幅：約27㎝ 高さ：約22.5㎝ マチ（最小）約3㎝（最大）4㎝+4㎝ 合計約8㎝- 重量 310ｇ

事業者概要

工房名：Hanp Bag Trocco所在地：茨城県つくばみらい市長渡呂1-77代表：宮野陽介事業内容：バッグの企画・製造・販売TEL/FAX：0297-57-0018E-mail：hello@trocco-bag.comURL：https://www.trocco-bag.net/