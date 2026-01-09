超高周波通信市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「超高周波（UHF）通信市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の超高周波通信市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率16.2%を予測し、さらに2035年末までに148億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は29億米ドルでした。
市場概要
超高周波（UHF）通信は300MHz～3GHzの周波数帯で動作し、カバレッジ、透過性、帯域幅、信頼性のバランスに優れていることから、無線音声およびデータ通信に広く利用されています。UHF信号は高周波帯よりも建物や植生を透過しやすく、公共安全無線、軍事通信、放送、衛星通信、産業用無線システム、RFID用途に最適です。
UHF通信市場には、無線送受信機、アンテナ、基地局、リピーター、RFIDシステム、衛星通信機器、ならびに関連ソフトウェアが含まれます。信頼性が高く、移動性とミッションクリティカル性を備えた通信への世界的需要が高まる中、UHF技術は無線エコシステムの基盤レイヤーとして重要な役割を果たし続けています。
市場規模・シェア
世界のUHF通信市場規模は約350～400億米ドルと評価されており、広範な無線通信市場の中でも大きなシェアを占めています。今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されており、公共安全ネットワークの拡大、防衛近代化、産業用無線の導入拡大、衛星通信の成長が主な要因となっています。
公共安全および政府向け通信が最大の市場シェアを占め、次いで防衛・軍事、放送、産業・企業向け通信、RFIDベースの物流システムが続きます。市場価値では北米と欧州が主導しており、アジア太平洋地域は、インフラ整備、都市化、産業デジタル化を背景に最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
ミッションクリティカル通信需要の増加：警察、消防、救急医療、災害対応機関は、信頼性の高い音声およびデータ通信のためにUHFシステムに大きく依存しています。
防衛・軍事の近代化：各国軍は、戦術、海軍、航空作戦向けの安全性と耐障害性に優れたUHF通信システムへの投資を継続しています。
衛星・宇宙通信の成長：UHF帯は、衛星のテレメトリ、追跡、管制（TT&C）、低軌道（LEO）衛星通信で広く利用されています。
産業・企業向け無線の採用拡大：電力、運輸、鉱業、石油・ガス分野では、作業員の連携や安全確保のためにUHF無線が活用されています。
UHF RFIDおよびIoTの拡大：UHF RFIDシステムは、サプライチェーン管理、資産追跡、小売在庫管理での利用が増加しています。
市場セグメンテーション
コンポーネント別：
・UHF送信機および受信機
・アンテナ
・基地局およびリピーター
・携帯型および車載型無線機
