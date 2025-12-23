株式会社オプティム(以下オプティム)は、世界初のAI×写真撮影による、SNSを使ったAI集客サービス「Poishot(ポイショット)」を提供開始いたします。撮影した画像を基に、AIが最適な投稿文を自動生成し、SNS(Instagram、Facebook、X)へ一括投稿することが可能です。

店舗の魅力を効率的かつ継続的に発信し、SNS投稿にかかる作業時間の削減や、店舗の集客力向上に繋げます。

「まずは気軽に『Poishot』の良さを体験してほしい」という思いから、無料プランも提供します。





SNSを使ったAI集客サービス「Poishot（ポイショット）」提供開始





■背景

中小店舗において、インターネットマーケティングは必須のマーケティング手段となっており、中でもSNSを活用したマーケティングは、集客や売上向上に直結する重要な手法となっています。

その一方で、中小店舗ではITリテラシーの不足や日々の接客、仕込み、事務作業などの業務に追われ、十分なSNS運用を行えていないという課題が広く見られます。

効果的な投稿文の作成には、文章構成や表現力、マーケティング知識など、一定のスキルが求められます。そのため、店舗担当者の多くは「どんな文章を書けばよいかわからない」「魅力的な表現を考えるのに時間がかかる」といった悩みを抱えています。また、不適切な表現による炎上リスクやブランドイメージの低下を懸念し、安定した情報発信が難しい状況にあります。

さらに、写真撮影、文章作成、投稿作業などSNS運用に必要な作業は多岐にわたります。外部委託ではコスト負担が増し、店内対応ではスタッフの工数を圧迫するなど、経営面でも無視できない課題となっています。

こうした背景を踏まえ、SNS運用の手間や負担を軽減し、効果的な集客に繋げるために開発されたのが「Poishot(ポイショット)」です。





店舗集客のお悩み





■「Poishot」とは

撮影した画像からAIが最適なSNS投稿文を自動生成し、店舗の宣伝を手軽に行えるアプリです。「時間をかけずスマートフォンだけで簡単に新規顧客を増やしたい」「外国人旅行客にもアプローチしたい」「炎上を回避し、ブランドイメージを維持したい」といった、店舗経営者の課題をまとめて解決します。





「Poishot」を利用することで、SNSの投稿にかかる作業時間を最大75％※2、作業人件費を最大17,400円※3削減します。難しいITスキルやマーケティング知識は不要で、SNS運用にかかる手間を大幅に削減できます。

なお、本サービスは特許取得済みです。









◆「Poishot」の導入効果





■提供機能

◆SNS投稿文作成機能

店舗経営者やスタッフが、定番商品や日々の更新情報が書かれた看板などの写真を撮影するだけで、AIが写真内容を解析し、店舗の雰囲気や特徴に合った魅力的なSNS投稿文を自動で作成します。





SNS投稿文作成機能





◆SNS一括投稿機能

AIが作成したSNS投稿文は、Instagram、Facebook、Xにワンタップで同時に投稿することができます。





SNS一括投稿機能





◆多言語対応

英語の投稿文作成に対応しています。労力や時間がかかっていた翻訳作業を削減することが可能です。対応言語は今後さらに拡大予定です。





多言語対応





◆店舗情報設定機能

事前に店舗の情報を設定し、SNS投稿文の表現やトーンを店舗ごとに最適化することができます。









■提供価格





提供価格





なお、「Poishot」の利用には別途「OPTiM ID」の登録が必要です。





「Poishot」の詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/poishot/





※1 2025年12月23日時点、オプティム調べ。撮影した写真に対して、AIによって投稿文を作成し、SNSに一括投稿する機能について、特許を取得しているサービスとして世界初。

※2 オプティムによる算出。3つのSNSに、1ヶ月あたり通常投稿を15回、他言語投稿を3回実施することを想定。

※3 オプティムによる算出。「Poishot」利用者の時給を2,000円と想定。









【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。

製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先 ：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容 ：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









