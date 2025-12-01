神経導管市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月20に「神経導管市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。神経導管に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
神経導管市場の概要
神経導管市場に関する弊社の調査レポートによると、神経導管市場規模は 2035 年に約 16.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 神経導管市場規模は約 5.4億米ドルとなっています。神経導管に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、神経導管市場シェアの拡大は、神経再生のためのバイオマテリアルとバイオエンジニアリングにおける画期的なイノベーションの結果であり、神経導管の設計と機能に革命をもたらしています。2019ー2024年の間に、神経導管製造における3Dバイオプリンティングの採用は、世界全体で年平均成長率（CAGR）36%で増加しました。最近では、バイオエンジニアリングによる導管が神経修復分野における新製品の40%以上を占めており、これは市場の成長を示しています
。
神経導管に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/nerve-conduit-market/590641861
神経導管に関する市場調査では、人口動態の変化と神経疾患の負担増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。高齢化に伴い、神経変性疾患、糖尿病性神経障害、術後神経損傷の有病率が増加しています。WHOのデータによると、2024年には3人に1人以上が神経疾患に罹患し、世界中で病気や障害の主な原因になると推定されています。
しかし、規制当局による承認手続きの複雑さが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。弊社の調査者は、PMDA（医薬品医療機器総合機構）の規制により、神経導管製品の発売が平均6―7か月遅れていることを指摘しています。
神経導管市場セグメンテーションの傾向分析
神経導管市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、神経導管の市場調査は、タイプ別、材質別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
神経導管市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641861
神経導管市場は、材質別に基づいて、コラーゲン、シリコン、ポリエチレングリコール（PEG）、ポリグリコール酸（PGA）、その他の生体適合性材質サブセグメントに分割されています。これらのうち、コラーゲン神経導管は、神経再生と生体適合性をサポートする能力により、提案されたタイムラインにおいて市場を支配し、42%のシェアを獲得すると予測されています。このセグメントは、天然バイオマテリアルへの嗜好の高まり、臨床試験における治癒成果の向上などの影響によって牽引されています。
神経導管の地域市場の見通し
神経導管市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は予測期間中に最大の市場となり、約35%のシェアを占めると見込まれます。この急速な成長は、米国とカナダの強力な市場成長ポテンシャル、高度なイノベーションエコシステム、急速な技術統合率、そしてインフラ整備による積極的な参入によるものです。さらに、人口動態の変化も強力な市場成長要因となっています。米国国勢調査局によると、65歳以上の人口は2024年には3.1%に増加し、神経導管の必要性が高まっています。
