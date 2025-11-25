株式会社リニカル、販売管理システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社リニカル（大阪府 代表取締役社長 秦野和浩、以下リニカル）がオロのクラウドERP「ZAC」を販売管理システムとして採用したことを本日発表いたします。
リニカルは、日本発のグローバルCRO（医薬品開発業務受託機関）として、早期フェーズから製造販売後試験まで、一貫した医薬品開発支援を提供しています。早期・小規模試験の企画立案から後期試験・承認申請までを提案型でフルサポート。医薬品をはじめとした新たな治療法開発に欠かせないパートナーとして、医療に貢献しています。
同社では、Excel管理からの脱却と集計作業の負担の軽減のためにシステム導入を検討していました。ZACの選定にあたっては上記の課題解決が期待できるとともに、販売管理と勤怠工数管理を一元化ができる点、他システムとの連携機能が充実している点、定期バージョンアップにより機能追加がある点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も医薬品開発支援業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
