世界の無乳糖乳製品市場：2031年に245億米ドルへ成長する注目産業（CAGR 8%）
世界の無乳糖乳製品市場は、2022年の123億米ドルから2031年には245億米ドルへと倍増が見込まれており、予測期間である2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8％という堅調な市場拡大が続くと予測されています。この成長の背景には、乳糖不耐症の増加、健康志向の高まり、そして消費者層の多様化が挙げられます。特にアジア太平洋地域や北米では、乳糖に敏感な消費者の増加と、健康を意識した生活習慣の浸透により、無乳糖製品の需要が急速に拡大しています。
無乳糖乳製品の特徴と市場需要の高まり
無乳糖乳製品は、牛乳に含まれる乳糖をラクターゼ酵素によって分解することで作られた製品であり、乳糖が体質的に合わない人でも安心して摂取できることが大きな特徴です。乳糖は自然に存在する糖質ですが、一部の人々にとっては消化が難しく、腹部膨満感や不快感を引き起こす場合があります。そのため、健康面での配慮や食生活の改善を求める消費者にとって、無乳糖製品は重要な選択肢として認識されています。近年では、牛乳に限らずヨーグルト、アイスクリーム、チーズといった多様な製品ラインアップが広がり、市場の成長を後押ししています。
健康志向とライフスタイルの変化が生み出す新たな市場価値
消費者の健康志向が高まる中、無乳糖乳製品への関心は従来の乳糖不耐症ユーザーにとどまらず、より広範な層へと広がりつつあります。消化のしやすさ、栄養価の高さ、そして一般的な乳製品と変わらない味わいが評価され、日常的な食品として取り入れる人が増えています。さらに、スポーツ栄養や体調管理などの観点からも、無乳糖乳製品が健康的なタンパク源として注目され、機能性食品市場との融合が進んでいます。このように、健康と味覚の両立が実現したことで、無乳糖乳製品は新たな生活習慣に寄り添う製品カテゴリーとなっています。
製品イノベーションと技術進化が市場成長を加速
無乳糖乳製品市場の成長を支える重要な要因のひとつが、継続的な製品開発と技術革新です。製造プロセスにおける酵素技術の高度化や、風味の改善を目的とした研究開発の強化により、より自然な味わいと高品質な製品が提供されるようになっています。また、植物由来の原料を使用したラクトースフリー製品の開発も進み、ビーガン志向や環境配慮型の商品ニーズに対応しています。大手乳製品メーカーや新興企業が積極的に市場に参入し、競争が活発化することで、消費者に提供される選択肢が大きく広がっています。
主要な企業:
● Danone S.A.
● Lifeway Foods Inc.
● General Mills Inc.
● Saputo Inc.
● Johnson & Johnson Services Inc.
● Nestle S.A.
● Gujrat Cooperative Milk Marketing Federation （AMUL）
● The Kroger Company
● Organic Valley
● Arla Foods AMBA
セグメンテーションの概要
世界の無乳糖乳製品市場は、タイプ、形態、流通チャネル、及び地域に焦点を当てて分類されています。
タイプ別
● 牛乳
● チーズ
● ヨーグルト
● その他
形能別
● 固体
● 液体
● 粉末
流通チャネル別
