ミニストップは、昨年に続き、チーズプロフェッショナルの資格を持つ船瀬洋一郎氏が店主のチーズケーキ専門店A WORKSとのコラボレーション商品で、ティアラをつけてより可愛らしくなった「A WORKSいぬぬバスクチーズケーキ」を発売します。 また、クリスマスをおトクに楽しんでいただきたく、クリスマスケーキ各種、ピザ、オードブル、寿司などのWEB予約を１１月１７日（月）１０時より開始しました。（※１）今年はWEB予約の対象商品を拡大し、店内加工ファストフードを除く全品、WEB予約が可能となりました。お好きな時間にWEBで予約し、ご予約時に指定した日の１２時以降に、指定店舗にて受け取りいただけます。 ミニストップは今後も、見た目、食感、素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。

【クリスマス予約商品予約 最終締切日時】 店頭予約：１２月１７日（水）、WEB予約：１２月１５日（月）１７：５９まで。（商品ごとの予約締切日の詳細は、ミニストップ公式ウェブサイト、カタログをご参照ください。）

●商品名：A WORKSいぬぬバスクチーズケーキ（数量限定）●本体価格：２，６５０円（税込：２，８６２．００円）※２●商品特長：２～３人向け（約）直径１２ｃｍ×高さ６ｃｍ お店の看板メニュー「いぬぬ」を特別に再現！とってもキュートなチーズケーキ、今年はティアラをつけてより可愛らしい「いぬぬ」に。 さわやかなチーズホイップにレモンピールと苺ソースを合わせたバスクチーズケーキです。

【船瀬 洋一郎氏 コメント】ワンダフルクリスマス！今年も本当に美味しいクリスマスケーキができました。美味しいだけしゃなくカワイイ。今年のクリスマスはティアラがついた「いぬぬ」が舞い降ります。

【クリスマス特集ページ】URL https://online.ministop.co.jp/feature/christmascake各商品のお申込締切日及びお受取日の確認や、上記以外のケーキ、ピザ、寿司、サンドイッチなどの商品、店内加工ファストフード商品の詳細、各商品の特定原材料の使用等の情報については、こちらから⇒

※１ WEB予約対象商品は、店内加工ファストフード商品を除きます。店内加工ファストフード商品は店頭にて予約をお願いします。※２ 税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合は、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部店舗で取り扱いの無い場合がございます。特定原材料の使用については、クリスマス特集ページ、カタログにてご確認をお願いいたします。※３ WEB割引対象商品はカタログに掲載されている本体価格より２００円または４００円引きでお買い求めいただけます。WEBに掲載されている価格はすでに、本体価格より２００円引きまたは４００円引き適用後の価格です。

【ＷＥＢ予約割引、１１月２８日（金）までの店頭早期割引、対象ケーキ】

●商品名：ベルギーチョコレートノエル（数量限定）●本体価格：３，５００円（税込：３，７８０．００円）※２●商品特長：３～４人向け（約）幅２１ｃｍ×奥行き７．５ｃｍ×高さ８ｃｍ

●商品名：１２種のフルーツノエル（数量限定） ●本体価格：３，９８０円（税込：４，２９８．４０円）※２●商品特長：４～８人向け（約）幅４６ｃｍ×奥行き５ｃｍ×高さ６．５ｃｍ

●商品名：ラ・フレーズ 苺ショートケーキ４号●本体価格：３，５００円（税込：３，７８０．００円）※２●商品特長：２～３人向け（約）直径１３ｃｍ×高さ５．３ｃｍ

【ミニストップアプリ会員限定特典】店頭予約の際、ミニストップアプリ会員バーコードをスキャンした上でご予約いただくと、スイーツお取り寄せギフトが抽選で３０名さまに当たる抽選券がもらえます。

【チーズケーキ専門店、Ａ WORKS監修商品発売中】 ●商品名：いぬぬバスクチーズケーキ●本体価格：３６０円（税込価格：３８８．８０円）※２●発売地区：全国で発売中（１０月末現在、１，７６３店）●商品特長：オーストラリア産のクリームチーズを使用したバスクチーズをベースに、北海道産クリームチーズホイップを絞り、A WORKSオリジナルキャラクター「いぬぬ」を再現した、可愛らしいケーキです。

