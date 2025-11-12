クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、コスタセレーナの新コース那覇発着2026年4月出発3・4泊ショートクルーズ（最安値3.98万円～）のご予約受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、コスタセレーナの新コース那覇発着2026年4月出発3・4泊ショートクルーズ（最安値3.98万円～）のご予約受付を本日より開始いたしました。
本プランでは、那覇発着3泊ショートクルーズ最安値内側客室39,800円（別途諸税）、4泊ショートクルーズ最安値内側客室54,800円（別途諸税）という大変お得な価格です。エメラルドグリーンの海が広がる石垣島では、豊かな自然と南国の空気に癒され、台湾では異国情緒あふれる港街・基隆（キールン）でグルメやショッピングなど多彩な観光体験を満喫していただけます。2025年11月に大リニューアルしたばかりの船内では、イタリアンテイストの明るく華やかな雰囲気の中で、エンターテインメントやグルメ、プールなど多彩な施設をお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。
＜コース紹介＞
コスタセレーナ号で行く 台湾（基隆）・沖縄（那覇）お試しクルーズ3泊4日 -那覇発着-
出発日：2026年4月9日
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
コスタセレーナ号で行く 台湾（基隆）・沖縄（石垣島・那覇）お試しクルーズ4泊5日 -那覇発着-
出発日：2026年4月19日
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_104746.html
コスタセレーナ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
