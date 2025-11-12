日本都市型セキュリティスクリーニング市場は、次世代脅威検出、AI対応の監視、スマートシティの回復力によって、1330.2百万米ドルに向けて2033年に急増すると予想されている
日本都市型セキュリティスクリーニング市場は、2024年に5億2850万米ドルと評価され、2033年までに13億3020万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）10.8％を記録する見込みである。都市セキュリティスクリーニングは、都市環境において個人、手荷物、その他の物品を検査し、テロリズム、犯罪活動、暴力に関連するリスクを軽減するために設計された先進的なシステムと技術を包括する。採用される主要技術には、金属探知機、X線スキャナー、爆発物検知システム、生体認証方法が含まれ、これらすべてが公共の安全の向上に貢献している。
市場のダイナミクス
成長を促進する政府の規制
日本都市型セキュリティスクリーニング市場の拡大には、政府の取り組みが重要な役割を果たしています。 当局は、テロ対策を強化し、特に空の旅において乗客の安全を確保するための政策を積極的に導入している。 例えば、2021年3月、日本の観光省は、搭乗前に航空会社の乗客のセキュリティチェックを義務付けました。 また、保安検査に関する法的枠組みを明確にするために、航空法の改正が進められています。 政府はまた、航空会社や他の組織が包括的なスクリーニングシステムを実施する際に導くための基本的な航空安全保障政策を策定しています。 これらの規制措置は、公共の安全への日本のコミットメントを強調し、都市のセキュリティ技術への投資を推進します。
高い設置コストからの課題
強い需要にもかかわらず、市場の成長は、高度なスクリーニング技術を導入するための高コストのためのハードルに直面しています。 金属探知機、X線スキャナー、および爆発性検出システムの設置には、メンテナンス、ソフトウェアアップデート、およびスタッフトレーニングの継続的な費用とともに、かなりの設備投資が必要です。 予算の制限は、特に小規模な組織や地方自治体のために、潜在的に市場の浸透を制限し、実装のタイムラインを遅らせる、洗練されたセキュリティソリューションの採用を制約することができます。
技術の進歩による機会
技術革新は、都市のセキュリティスクリーニング部門で重要な成長の機会を作成しています。 インターネット接続とリアルタイム監視ソリューションにより、リモートまたはリスクの高いエリアでの監視が、より高い精度と効率で可能になりました。 スマートシティの出現と空港インフラの拡大により、高度なセキュリティシステムの需要がさらに高まっています。 現代の都市セキュリティスクリーニングソリューションは、爆発物、銃器、ナイフ、およびその他の禁止品目を検出するために不可欠であり、オフィス、教育機関、および公共の会場での識別もサポートしています。 特に、Smiths Detectionなどの企業は、2024年4月に回折技術を搭載したSDX10060XDi X線スキャナーなどのデバイスを導入し、技術を進歩させており、この分野で継続的な革新を実証しています。
主要企業のリスト：
● Smiths Group PLC
● Astrophysics
● RAPISCAN
● Autoclear
● Ledios
● Nuctech
● Hitachi
● Environics
● Proengine
● Bruker Daltonics
● Thermofisher
● Thruvision
