本日公演「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」とコラボしたVR睡眠まくらを発売
スマートデバイス・VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2025年11月7日、メタバース内で活躍するショークリエイティブデュオ「まとまよ」が企画・運営する「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」とのコラボグッズとして、同ミュージカルに登場するキャラクターのイラストをあしらった「ぶいすいーと Your Side」を発売することを発表しました。
「wish」について
VRミュージカル『wish』は、おはよう真夜中さんのオリジナル曲を中心に構成されるミュージカルで、舞台と観客席が一体となるVRならではの演出が特徴です。
おはよう真夜中活動4周年を記念して実施された2024年度公演では、延べ1500人を動員し、本年4月から7月にかけて行われた再演も話題となりました。
「wish」の前日譚 Generalprobe
2025年8月8日（金）に始まった新公演「VRミュージカル wish ～Generalprobe～」は、前述の「wish」の前日譚にあたるストーリーで、ストーリー性を一層高めた構成や新曲「鍵孔の向こう」が大きな話題を呼んでいます。
当社はVRの可能性を切り拓き、VRでなければできない表現を見つけ出していこうとする同公演の野心と成果に強く共感し、協賛を行っています。
11月29日千秋楽を記念し、グッズを販売します
8月の初回公演から、回を重ねるごとにレベルアップしてきた舞台も、いよいよ今月が最後。千秋楽となる11月29日（土）の公演は札幌駅から徒歩２分の会場に用意されたスクリーンでリアルタイム上映され、VRに馴染みのない皆さんにその可能性の大きさを感じていただく場とするという、野心的な取り組みも行われます。
当社は、本公演を記念して、同ミュージカルの人気キャラクター（まようさちゃん）たちをあしらった「ぶいすいーと Your Side まようさーず」を販売します。
11月7日の公演終了後、23:30から数量限定で販売します。
通常の「Your Side」と同額の9,680円（税送料込み）で提供されますが、売上金の一部は本公演に還元され、活動支援の一助となります。
【商品概要】
商品名 ： ぶいすいーと Your Side まようさーず
製造国 ： 日本
サイズ ： 62cm×33cm×22cm （おおよそのサイズ）
重量 ： 約430g
側地の素材 ： 綿100%
詰め物の素材： ポリエステル
カバーの素材： ポリエステル68% ナイロン32% 混紡
製品価格 ： 9,680円（税送料込み）
URL ： https://shop.roox.jp/product/ohamayo/
【公演詳細】
名称 ：VRミュージカル wish ～Generalprobe～
企画 ：まとまよ
場所 ：cluster内ワールド
公式サイト：https://sites.google.com/view/vrwishgeneralprobe
第４回公演：11月7日（22:00開演） 11月29日（18:00開演）
料金 ：無料
URL ： https://cluster.mu/e/bde11fe8-d708-44e7-a6b6-e163d62e8740
千秋楽 ：2025年11月29日（土） 16:30開場 17:00開演
料金 ：VR無料 ／ リアル会場 2,000円
URL ：https://cluster.mu/e/08435b06-1055-489a-b1d0-39a1632097d2
リアル会場：DeepTechCore SAPPORO 札幌市中央区北５条西５丁目１-5 8F
チケット ：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02c3h9tgf8n41.html
