世界の管更生装置市場、2031年までに21.6億米ドルへ成長 ― 年平均成長率6.4％で持続的拡大を見込むインフラ再生の新潮流
世界の管更生装置市場は、老朽化インフラの再生需要を背景に急速な成長を遂げている。市場規模は2022年の12.4億米ドルから、2031年には21.6億米ドルへと拡大する見通しであり、2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.4％に達すると推定されている。管更生装置は、腐食、損傷、老朽化が進んだパイプラインの機能を再生するための重要な技術であり、従来の掘削を伴う交換工法と比較して、時間・コスト・環境負荷を大幅に削減できる点で注目を集めている。
非開削技術の台頭とパイプライン再生の新たな価値創造
管更生装置の中核を成すのは、非開削（No-Dig）技術と呼ばれるアプローチである。これは地中を掘削せずに、既存のパイプ内に新たなライナーや樹脂を挿入・硬化させることで、強度と耐久性を回復させる技術である。都市化の進展とともに道路下や地下鉄沿線など、掘削が困難なエリアでのパイプ更新が増える中、この非開削工法が急速に普及している。特に、上下水道、ガス輸送、石油パイプラインといった分野で需要が高まり、各国の自治体やインフラ企業が積極的に導入を進めている。
都市インフラの老朽化がもたらす需要拡大
多くの先進国では、インフラ建設のピークを迎えた20世紀後半に敷設されたパイプラインの老朽化が深刻な課題となっている。特に北米や欧州では、配水管や下水管の経年劣化による漏水・破損事故が頻発しており、持続的な修繕・更新プログラムが求められている。その中で、管更生装置は既存パイプの再利用を前提とした環境負荷の低い解決策として注目されている。各国政府も老朽化インフラの再生を支援する補助金や公的投資を拡充しており、これが市場成長の重要な推進力となっている。
技術革新とスマートメンテナンスの融合
近年の管更生装置市場では、AIやIoTを活用したスマートメンテナンス技術の導入が進んでいる。例えば、管内検査ロボットがリアルタイムで劣化箇所をスキャンし、データ解析によって補修箇所を特定する自動診断システムが普及し始めている。また、硬化技術ではUV照射による迅速なライニング工法や、エポキシ樹脂を用いた高耐久性素材の開発が進展。これらの革新が、施工時間の短縮と施工品質の向上を両立させており、管更生装置の付加価値を一段と高めている。
地域別動向：アジア太平洋地域の急成長が顕著
地域別に見ると、北米と欧州が依然として主要市場を形成している一方で、アジア太平洋地域（APAC）が最も高い成長率を示す見込みである。特に中国、日本、インド、韓国などでは、都市インフラの整備と再生が国家的課題となっており、上下水道・ガス配管の改修需要が急増している。また、人口集中による都市部のライフライン逼迫に対応するため、効率的かつ省スペースで施工可能な管更生装置の導入が加速している。これにより、同地域の市場は2031年にかけて世界シェアを大幅に拡大すると見られる。
環境配慮型工法としての社会的意義の高まり
環境意識の高まりも、管更生装置市場の拡大を後押ししている。従来の掘削方式では、大量の土砂処理や交通渋滞、CO?排出が避けられなかったが、非開削工法ではそれらを最小限に抑えることができる。特に欧州連合（EU）では、グリーンインフラの概念が浸透しており、持続可能な工法への移行を促す政策が強化されている。アジア太平洋地域でも、環境規制の厳格化と都市インフラ整備の両立を目指す中で、環境負荷の低い更生技術が高い評価を受けている。
