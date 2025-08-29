製造業で多い労災ランキングと防止策 AIカメラによる転倒・転落・挟まれ事故対策の特設ページを公開
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市）は、2025年8月29日、製造業で多発する労災ランキングと工場での事故防止策をまとめた特設ページを公開しました。
転倒・転落・挟まれ事故など災害別の発生事例と対策を詳しく解説し、AIカメラによる最新の活用法も紹介しています。
https://www.trinity4e.com/contents/factory/column-04.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20250829
■製造業で多発する労災ランキング
製造業では、さまざまな労働災害が発生しています。
特設ページでは、労災事故が起こりやすい業種や発生しやすい月、そして代表的な事故の種類をランキング形式で解説しています。
とくに転倒災害は、対応が遅れると骨折や長期休業といった二次災害につながる恐れがあります。
そのほかにも、作業中の転落事故や機械による挟まれ事故など、工場特有のリスクが潜んでいます。
トリニティーでは、こうした労災事故のリスクを軽減するため、監視カメラやAIカメラを活用した安全対策を提案しています。
■労働災害を防ぐカメラの主要機能
転倒検知機能
作業員が転倒した際に、AIカメラが自動で検知し、管理者へ通知するシステムです。（※）
現場での対応が遅れて二次災害につながるリスクを減らし、迅速な救助や医療対応を可能にします。
※動作環境に条件があります。詳しくはお問い合わせください。
侵入検知機能
危険エリアや立ち入り禁止区域に人が侵入した場合、AIカメラが即座に検知し通知します。
関係者以外の立ち入りを防ぎ、従業員の安全確保や事故防止につなげることができます。
遠隔監視機能
スマホやタブレットから現場の映像をリアルタイムで確認できるため、管理職が現場に不在でも作業状況を把握できます。
離れた場所からでもリスクの早期発見や指示が可能になり、効率的な安全管理体制を築けます。
こうした機能を備えたカメラを導入することで、製造業における労働災害のリスクを大幅に減らし、従業員が安心して働ける職場環境の実現につながります。
■初期費用0円で導入できる 労働災害対策カメラのレンタルプラン
リスクアセスメントやKY活動といった取り組みは、労働災害を防ぐうえで欠かせません。
しかし、実際の現場では「人の目や注意力だけでは防ぎきれないリスク」が存在することも事実です。
その不足を補う手段として効果的なのが、AIカメラや監視カメラの導入です。
映像による記録は、事故やヒヤリハットの早期発見に役立つだけでなく、原因の振り返りや再発防止策の検討にも活用できます。
トリニティーでは、こうした監視カメラを初期費用0円・月々の定額料金でご利用いただける「レンタルプラン」をご用意しています。
導入時の大きな負担を抑えながら、安心して労働災害対策を強化していただけます。
■工場で労働災害対策を進める6つのステップ
特設ページでは、工場で労災対策を進める際の流れも解説しています。
リスクアセスメントやKY活動、5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）などを含め、6つのステップに分けて分かりやすく紹介しています。
各ステップの目的や進め方を整理することで、「何から始めればいいのか」「どのように継続すればよいのか」が理解しやすくなり、現場での安全管理体制づくりに役立ちます。
安全な現場づくりに向けた第一歩として、ぜひご覧ください。
■トリニティーが目指す安全な製造現場づくり
株式会社トリニティーは今後も、「知りたい」「守りたい」という想いに寄り添いながら、監視カメラ・AIカメラを通じて製造現場の安心・安全な運営をサポートしてまいります。
労働災害のリスクを減らし、安全性と安心感を両立させた職場環境づくりを、これからも追求していきます。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
電 話： 052-684-7110（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
ＵＲＬ：https://www.office-trinity.com/
－事業内容－
法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
AIカメラ・IoTサービスの開発
その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
