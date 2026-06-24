「うさぎの毛づくろいを18秒見るだけで

ストレスが消えるらしい



臨床試験済※自分調べ」



【18秒動画】お顔や耳の手入れは丁寧に…毛づくろいするうさぎ

こんなコメントとともに投稿された動画で入念に毛づくろいをしているのは、うさぎの「もか」くん。顔や耳を手入れしている姿を見ると、飼い主さんはストレスが消えるといいます。



もかくんは「ネザーランドドワーフ」という小柄な体が特徴のうさぎで、そのフォルムはまるでぬいぐるみのようです。寄せられたコメントを見ると、飼い主さんが実施したという「臨床試験」の効果が他の人のストレス解消にも実証されたことがよくわかります。



「クシクシはやっぱり1番可愛い」

「5分見てました...」

「綺麗好きなの人間よりしっかりもので羨ましいとさえ思う」

「あ、ストレス消えた…」



身だしなみを整えるというごく日常的な仕草がこれほど多くの人の心をほぐしてしまうのは、もかくんならではの愛らしさがあるからこそでしょう。



今回、多くの人を癒したもかくんですが、毛づくろいはどのくらいの頻度でやっているのでしょうか。また、どこを入念にお手入れしているのかも気になるところです。もかくんの毛づくろいを誰よりも一番近くで見ている飼い主の「うさぎのもか」（@moca_usa_mofu）さんにお話を伺いました。



ーー毛づくろいは、どのくらいの頻度で見ることができますか？



「毛づくろいは比較的よく見られる仕草で、ほぼ毎日のように見ています。特に、リラックスしている時や食後、なでてもらった後など、安心しているタイミングで行うことが多いです」



ーー今回の毛づくろいは18秒程度ですが、いつもこれぐらいの時間？



「1分ほどじっくりやることもあれば、耳だけちょちょいと触って終わることもあります。その時の気分次第みたいですね」



ーー重点的にお手入れする部位はありますか？



「顔まわりは特に丁寧にお手入れしている印象があります。ほぼ毎日撮影しているので、もしかしたらプロ意識かもしれません（笑）」



ーー毛づくろいを見るたび、どんなふうに思いますか？



「何度見ても 『かわいい……』しか出てきません（語彙力が低下します）。ただ身だしなみを整えているだけなのに、とても癒されます」



ーーもかくんはどんな性格なのでしょうか？



「好奇心旺盛だけどマイペースな性格です。甘えたい時は距離が近いのに、自分の世界に入りたい時はしっかり塩対応。そのギャップも魅力ですね」



ーー飼い主さんがもかくんをお迎えしたのは？



「先代うさぎを見送ったあと、しばらくぽっかりしていた時期があったのですが、ふらっと立ち寄ったうさぎ専門店で、もかと目が合った瞬間に『この子だ』と思ってしまって。気づいたらお迎えしていました」



ほぼ毎日カメラを向けられているというもかくん。それだけ多くの表情や仕草を見せてくれるからこそ、飼い主さんだけでなく見る人たちを虜にしてしまうのかもしれません。しっかり甘える時とマイペースを貫く時があるということで、そのギャップももかくんの「癒しポイント」なのかもしれません。



飼い主さんは「Xではもかの日常や、うさぎのかわいさ・癒し・ちょっと面白い瞬間を投稿しています。『世界中にもふもふの癒しを届ける』をテーマに、見た人が少しでも笑顔になれるような発信を目指しています。YouTubeとTikTokもやっていますので、よければチェックしていただけると嬉しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）