「トリミングに行ったら、眉毛が爆誕した！！」



【写真】角度も相まって、困り顔のようにも見える！

こんなポストをされたのは、ぽた（@potage_0924）さん。



いつも通っているサロンでまんまるカットをお願いして帰宅したところ、照明の加減か、愛犬のぽたちゃんの顔に眉毛が爆誕していた写真が投稿されました。



トリミング後のスッキリしたまんまるフォルムに、くっきりとした眉毛が加わったその表情が思わず二度見してしまうような一枚となっています。



「眉毛のせいで急に貫禄出てきた笑」

「何かに似てると思ったら言えない笑」

「まんまるカットに眉毛の組み合わせが最高」

「照明の奇跡すぎる」



投稿には、こんな声が寄せられました。飼い主のぽたさんにお話を伺いました。



――今回のトリミングはどのようにオーダーされたのでしょうか？



「いつも通っているサロンなので、いつも通り短めのまんまるカットで〜！とお願いしました！ 帰ってふと見たら照明の加減で眉毛があるように見えて可愛かったので写真や動画を撮りました」



――仕上がりを見たときは？



「いつも通りスッキリしてかわいい！と思いました」



――ぽたちゃんはトリミングが好きなのですか？



「トリミングサロンのお姉さんが大好きで、帰るのを嫌がります！笑」



――眉毛が爆誕した後、周りの方やSNSでの反応はいかがでしたか？



「かわいいと喜んでくださる方が多くてびっくりしました！」



ぽたさんは「毛が伸びたりブラッシングの加減で、眉毛はすでに薄まってきていますが…！いろんなキャラクターや芸能人の方に似てると楽しんでくださってありがとうございました！」と話してくれました。



まんまるカット×照明マジックが生み出した奇跡の眉毛、すでに薄まってきているというのがまたはかないですね。サロンのお姉さんが大好きすぎて帰りたくないぽたちゃん、次のトリミングでまたどんな表情を見せてくれるか楽しみです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）