「倍だと！？」マクドナルド、肉厚ビーフの期間限定新商品を告知！ 「えーかわいい食べなきゃ」「おいしかった」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。期間限定の新商品をビジュアルと共に告知しました。
【画像】マクドナルドが新商品を告知
コメントでは、「Be with meじゃなくて倍 with me！？」「思いが重い…胃にね」「倍だと！？！？！？！？！？！？」「晩ごはんは、マックでしょ」「えーかわいい食べなきゃ」「おいしかったよ〜」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】マクドナルドが新商品を告知
肉厚ビーフの期間限定新商品が登場同アカウントは「夜は…倍 with me！」とつづり、新商品の告知ビジュアルを1枚投稿。画像には「期間限定 NEW ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」の文字とともに、ポテトと2枚のビーフパティを挟んだボリューム感のあるバーガーが写っています。販売は17時からです。また、アイドルグループ・=LOVEの大谷映美里さんと山本杏奈さんが広告塔として起用されています。
「M・Lサイズが250円！」期間限定でポテトも安くなっているマクドナルド。24日の投稿では「宇宙人もきっと喜ぶ」「M・Lサイズが250円！」と宣伝していました。7月3日までです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)