清水FW安藤阿雄依とGK猪越優惟がレンタル移籍を延長…MF小竹知恩は群馬へ育成型期限付き移籍
清水エスパルスは24日、FW安藤阿雄依(21)が横河武蔵野FCへの育成型期限付き移籍を、GK猪越優惟(25)が栃木SCへの期限付き移籍をそれぞれ2027年6月30日まで延長すると発表した。期間中の清水と対戦する公式戦には出場できない。
また、栃木SCへ育成型期限付き移籍していたMF小竹知恩(20)は来季、ザスパ群馬へ育成型期限付き移籍する。2027年6月30日までとなり、清水と対戦する公式戦には出場できない。
それぞれ以下のようにコメントしている。
▽FW安藤阿雄依
「横河武蔵野FCに引き続き育成型期限付き移籍することになりました。成長して戻ってきます。応援よろしくお願いします」
▽GK猪越優惟
「2026-27シーズンも栃木SCへ期限付き移籍することになりました。百年構想リーグでの悔しさを今シーズンにぶつけ、J2昇格に貢献できるようにより一層努力します。この一年でより大きくなってエスパルスに帰って活躍できるように頑張って来ます」
▽MF小竹知恩
「ザスパ群馬に期限付き移籍することになりました。試合に出て活躍できるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします」
また、栃木SCへ育成型期限付き移籍していたMF小竹知恩(20)は来季、ザスパ群馬へ育成型期限付き移籍する。2027年6月30日までとなり、清水と対戦する公式戦には出場できない。
▽FW安藤阿雄依
「横河武蔵野FCに引き続き育成型期限付き移籍することになりました。成長して戻ってきます。応援よろしくお願いします」
▽GK猪越優惟
「2026-27シーズンも栃木SCへ期限付き移籍することになりました。百年構想リーグでの悔しさを今シーズンにぶつけ、J2昇格に貢献できるようにより一層努力します。この一年でより大きくなってエスパルスに帰って活躍できるように頑張って来ます」
▽MF小竹知恩
「ザスパ群馬に期限付き移籍することになりました。試合に出て活躍できるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします」