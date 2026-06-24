【横浜アンパンマンこどもミュージアム】“夏に親子で楽しめる”イベント開催 「水あそびひろば」やばいきんまんステージなど
神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年春の開業20周年に向け、この夏も親子で楽しめる人気イベントを開催する。
【画像】「ばいきんまんのダンス！ダン!!ダンス!!!」の再演も
全天候型施設ならではの快適な環境が特徴。日陰で小さな子どもも安心して遊べる「水あそびひろば」をはじめ、大人気メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」の再演、メロンパンナちゃん・ロールパンナちゃんに会えるキャラクターグリーティングなど、多彩なコンテンツを展開。さらに、1階ショップ＆フード・レストランでは、夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」も実施する。
■毎年人気の「水あそびひろば」を開催中
「水あそびひろば」を今年も開催。エリア全体が日陰となっており、直射日光を避けながら水遊びを楽しめる環境。普段着用しているおむつのまま利用できるため、小さな子どもの水遊びデビューにも最適。周辺には専用の着替えエリアも完備し、夏の思い出づくりにぴったりの体験ができる。
期間：6月13日（土）〜9月30日（水）
場所：3階 ミュージアム 屋外ひろば
■「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」再演
7月1日からは、大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」を再演。アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが繰り広げるダンスショー。子どもから大人まで一緒に楽しめるステージとなっている。
期間：7月1日（水）〜9月13日（日）
場所：3階 ミュージアム パンこうじょう前ひろば
■お面工作
同期間には、アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面作りも実施。のりやペンを使って作るオリジナル工作体験ができる。
期間：7月1日（水）〜9月13日（日）
場所：3階 ミュージアム がっこう
■キャラクターグリーティング
アンパンマンたちと触れ合えるキャラクターグリーティングを毎日開催。7月はメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場。スケジュールは公式ホームページで案内している。8月1日以降も開催予定となっている。
期間：7月1日（水）〜7月31日（金）
場所：3階 ミュージアム パンこうじょう前ひろば
■夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」
1階ショップ＆フード・レストランでは、お買い物1000円（税込）ごとにもらえる補助券10枚で「アンパンマンのおおきなガシャポン」に挑戦可能。景品は全3種類のオリジナルアームリングとなっている。
期間：6月25日（木）〜7月31日（金）
このほか、夏限定グッズやフードも多数展開。スーベニアミルキーソフト、なかよしつぶつぶアイス、横浜限定ボーダーTシャツ、クールスカーフ、ビーチバッグ、アイス（バナナミルク・いちごミルク）、横浜アンパンマンこどもミュージアム限定キービジュアルTシャツなどのラインアップが用意されている。
【画像】「ばいきんまんのダンス！ダン!!ダンス!!!」の再演も
全天候型施設ならではの快適な環境が特徴。日陰で小さな子どもも安心して遊べる「水あそびひろば」をはじめ、大人気メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」の再演、メロンパンナちゃん・ロールパンナちゃんに会えるキャラクターグリーティングなど、多彩なコンテンツを展開。さらに、1階ショップ＆フード・レストランでは、夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」も実施する。
「水あそびひろば」を今年も開催。エリア全体が日陰となっており、直射日光を避けながら水遊びを楽しめる環境。普段着用しているおむつのまま利用できるため、小さな子どもの水遊びデビューにも最適。周辺には専用の着替えエリアも完備し、夏の思い出づくりにぴったりの体験ができる。
期間：6月13日（土）〜9月30日（水）
場所：3階 ミュージアム 屋外ひろば
■「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」再演
7月1日からは、大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」を再演。アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが繰り広げるダンスショー。子どもから大人まで一緒に楽しめるステージとなっている。
期間：7月1日（水）〜9月13日（日）
場所：3階 ミュージアム パンこうじょう前ひろば
■お面工作
同期間には、アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面作りも実施。のりやペンを使って作るオリジナル工作体験ができる。
期間：7月1日（水）〜9月13日（日）
場所：3階 ミュージアム がっこう
■キャラクターグリーティング
アンパンマンたちと触れ合えるキャラクターグリーティングを毎日開催。7月はメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場。スケジュールは公式ホームページで案内している。8月1日以降も開催予定となっている。
期間：7月1日（水）〜7月31日（金）
場所：3階 ミュージアム パンこうじょう前ひろば
■夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」
1階ショップ＆フード・レストランでは、お買い物1000円（税込）ごとにもらえる補助券10枚で「アンパンマンのおおきなガシャポン」に挑戦可能。景品は全3種類のオリジナルアームリングとなっている。
期間：6月25日（木）〜7月31日（金）
このほか、夏限定グッズやフードも多数展開。スーベニアミルキーソフト、なかよしつぶつぶアイス、横浜限定ボーダーTシャツ、クールスカーフ、ビーチバッグ、アイス（バナナミルク・いちごミルク）、横浜アンパンマンこどもミュージアム限定キービジュアルTシャツなどのラインアップが用意されている。