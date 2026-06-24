スタイルの良さが際立っていると思う「20代男性俳優」ランキング！ 「目黒蓮」を抑えた堂々の1位は？
作品の中ではもちろん、舞台あいさつやイベントなどでも抜群のスタイルを披露している20代男性俳優たち。恵まれた体形やバランスの良さが、多くの人を魅了しています。
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「スタイルの良さが際立っていると思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmで圧巻のスタイルを誇り、アイドルや俳優以外にモデルとしても活躍。2018年から雑誌『FINEBOYS』（日之出出版）のレギュラーモデルを務め、創刊40周年を迎える2026年5月号では表紙も飾っています。
また、2024年から「FENDI」のブランドアンバサダーに就任。2026年春夏コレクションでは、スタイルの良さが際立つブルーのスーツやレッドのブルゾンなど「FENDIコーデ」を披露しています。
回答者からは「身長が高く手足も長いため、スーツやカジュアルな服装がとても映えます」（40代男性／北海道）、「テレビで見ている範囲でもとてもスタイル良く感じるから」（30代女性／長崎県）、「バランスが綺麗でスタイルが良い」（20代男性／長野県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。身長は192cmとグループトップ。股下約100cmという驚異的な足の長さで、スタイルおばけと称されています。
ラウールさんは抜群のスタイルを生かして、日本のみならず海外モデルとしても躍進。2022年にパリコレデビューを果たし、ミラノの「MODELS MILANO」など、海外のモデル事務所とも契約しています。
回答コメントでは「パリでモデルもやっているし、192センチでスタイルはこの中なら一番だと思う」（30代男性／愛知県）、「世界で通用する規格外のスタイルの持ち主」（40代女性／群馬県）、「海外のファッションショーに呼ばれるほどスタイルが良い」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「スタイルの良さが際立っていると思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：目黒蓮（Snow Man）・185cm／82票
2位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmで圧巻のスタイルを誇り、アイドルや俳優以外にモデルとしても活躍。2018年から雑誌『FINEBOYS』（日之出出版）のレギュラーモデルを務め、創刊40周年を迎える2026年5月号では表紙も飾っています。
また、2024年から「FENDI」のブランドアンバサダーに就任。2026年春夏コレクションでは、スタイルの良さが際立つブルーのスーツやレッドのブルゾンなど「FENDIコーデ」を披露しています。
回答者からは「身長が高く手足も長いため、スーツやカジュアルな服装がとても映えます」（40代男性／北海道）、「テレビで見ている範囲でもとてもスタイル良く感じるから」（30代女性／長崎県）、「バランスが綺麗でスタイルが良い」（20代男性／長野県）といったコメントが寄せられています。
1位：ラウール（Snow Man）・192cm／127票
1位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。身長は192cmとグループトップ。股下約100cmという驚異的な足の長さで、スタイルおばけと称されています。
ラウールさんは抜群のスタイルを生かして、日本のみならず海外モデルとしても躍進。2022年にパリコレデビューを果たし、ミラノの「MODELS MILANO」など、海外のモデル事務所とも契約しています。
回答コメントでは「パリでモデルもやっているし、192センチでスタイルはこの中なら一番だと思う」（30代男性／愛知県）、「世界で通用する規格外のスタイルの持ち主」（40代女性／群馬県）、「海外のファッションショーに呼ばれるほどスタイルが良い」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)