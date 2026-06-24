

「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」

亀田製菓は、「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」を全国のスーパーマーケットで、「35g ハッピーターン 激辛って幸せ」を全国のコンビニエンスストアで、7月6日から7月末までの期間限定で発売する。

「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」は、あまじょっぱい「ハッピーパウダー」で人気の「ハッピーターン」に「辛旨パウダー」をまとわせた、辛いのに旨くて手がとまらない、夏限定の特別なハッピーターンとのこと。“とまらない辛旨さ”を実現するため、ハッピーパウダーと相性の良い8種の香辛料と3種の旨みパウダーをブレンドした。さらに、この商品のためにオリジナル調合した「旨オイル」を加えることで、クセになる味わいに仕上げている。お酒との相性も良く、おつまみにもぴったりだとか。



「35g ハッピーターン 激辛って幸せ」

「35g ハッピーターン 激辛って幸せ」は、より刺激的な辛さを楽しめる、「激辛旨パウダー」がツイた、コンビニエンスストア限定で発売する商品。「71g ハッピーターン辛いって幸せ」と比べて、辛さ200％（製品中ハバネロ配合比「71g ハッピーターン 辛いって幸せ（100gあたり）」対比）、旨さ110％（旨オイル付着量110％増「71g ハッピーターン 辛いって幸せ（100gあたり）対比）で、“激辛”だけど“激旨”な“とまらない激辛旨さ”を実現したハッピーターンになっている。刺激的な激辛さにぜひ挑戦してみては。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）が消費者に戻って来る（ターン）」ようにという願いを込めて「ハッピーターン」は誕生した。唯一無二のあまじょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代の消費者に親しまれてきた。そして今年、発売から50年という節目を迎える。これまでの感謝を伝えるとともに、さらなるおいしさとハッピーを届けるべく、「みんなにハッピーがターンしますように」をテーマに、ハッピーターンらしい、ハッピーがターンするさまざまな施策を展開していく考え。

［小売価格］

71g ハッピーターン 辛いって幸せ：248円前後

35g ハッピーターン 激辛って幸せ：140円前後

（すべて税込）

［発売日］7月6日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp