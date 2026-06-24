「STARBUCKS®DayTripステッカー」700円（デザインは一例）

※1セットには、全デザイン4種のうち3種類がランダムで封入

「STARBUCKS®DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都道府県ごとに異なるデザインのステッカー3枚がランダム封入されたセットが登場！

各都道府県にはそれぞれ「バッグに展開しているペーパーカップデザイン」、「都道府県のひらがなモチーフデザイン」、「県の形をコーヒー豆でイメージしたデザイン」、「JIMOTO フラペチーノ®からインスパイアされたモチーフを持ったベアリスタデザイン」の4種があります。

都道府県の魅力がおしゃれに表現されたデザインなので、旅行のお土産気分でスマホケースに入れたりお気に入りのアイテムをカスタムしたりするのも楽しいですよ♪



「STARBUCKS®DayTripボトル&バッグセット」各4200円

（デザインは一例）

47都道府県ごとに異なるデザインの、バッグとボトルのセット。

持ち運びやすいショルダーストラップのついたボトルバッグには、各都道府県名をペーパーカップ形にデザインされたマークがついています。表面はデニム地でカジュアルに、内面は撥水性のある素材になっていて機能面もバッチリ♪ ボトルが出し入れしやすい巾着のような開閉部分は、旅気分を盛り上げるギンガムチェックで、都道府県ごとにカラーが異なります。

新形状のハンドル付きの広口ステンレスボトルは、シンプルで飽きのこない使いやすいデザインが特徴。同時展開のステッカーでカスタムするのもおすすめ♪



左から「ステンレスコールドカップタンブラー ブルー / グリーン / イエロー / ピンク」591ml 各4900円

ジュエリーのような凹凸が施されていて、光を受けるたびにキラキラと輝くデザインが特徴の、ステンレスコールドカップタンブラー。カラフルな色展開で、暑い季節の水分補給が楽しくなりそう♪

【オンラインストア限定】「ステンレスコールドカップタンブラー パープル」591ml 4900円

4種のカラーラインナップの他に、オンラインストア限定でゲットできるパープルもお見逃しなく！ お気に入りのカラーを見つけて、これから始まる夏を楽しんでみて♪



左から「ロゴコールドカップ ブルー / グリーン / イエロー / ピンク」384ml 各1300円

軽くて割れにくく、繰り返し使える樹脂製カップが登場！ ビビッドな色が夏にぴったりで、見ているだけでも楽しい気分にしてくれます。サイレンロゴだけのシンプルなデザインがいいですよね♪

【オンラインストア限定】「ロゴコールドカップ パープル」384ml 1300円

そしてこちらも、店頭販売の4種のカラーに加え、オンラインストアだけの限定カラーが用意されています。カップは重ねることもできるので、色違いで集めてみてはいかが？



「ロゴコールドカップ 384ml 4個セット&ポーチ」5500円

単品販売の「ロゴコールドカップ」のピンク、イエロー、グリーン、ブルー の4色セットも登場！ ミントグリーンのポーチに入っていて持ち運びにも便利です。キャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで大活躍しそう♪ 色違いで全種購入を考えている人は、ポーチ付きの4色セットをおすすめします！



いかがでしたか？ 日本上陸30周年を記念した、47都道府県をデザインした新たなアイテムや、暑い季節にぴったりなカラフルなアイテムなど、魅力的なものばかりでしたね♪

ぜひお気に入りを見つけて、これからやってくる夏を楽しんでくださいね！



■スターバックス日本上陸30周年記念グッズ

販売期間：2026年6月24日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



Text：うえのまきこ

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