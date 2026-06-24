◆パ・リーグ 日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）

初回の攻撃を終えると、日本ハム・新庄剛志監督（５４）はベンチを出た。外野陣を、２回表に一気にシャッフル。初回はロッテの小川、友杉の１、２番に対し、守備範囲が広い中堅・矢沢を前に守らせ「小川くんが調子いいんで、矢沢くんをむちゃくちゃ前に持ってきて。小川くんが先頭打者のときは、また矢沢くんをセンターに戻そうという考えでしたね」と説明した。

２０、２１日のソフトバンク戦（エスコン）に大敗。ミスも目立ち「進塁打ができなかったり、ランナーが先の塁を取れなかったり、エラーがあったり、流れがよくなかったから、スタメンを代えていこうと」。主軸の万波、水谷らを外した。

ただ外すだけでは終わらなかった。６回に２打席凡退していた野村に代え、万波を代打起用。７回には無安打だった４番・清宮幸にも代打・水谷を送った。「競争意識。野手だけじゃなくピッチャーも、もう１回がむしゃらにポジションを奪いにいく考えを持たせる意味で」と説明した。

７回には無死一、三塁から、水野がセーフティースクイズを決めるなど采配もズバリ。連敗を止め、貯金を７に戻した。指揮官が、自らのタクトで上昇気流を生み出していく。（山口 泰史）