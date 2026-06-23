ドル指数は上昇、昨年５月以来のドル高水準に＝ロンドン為替



ドル指数は前日から一段と上昇している。一時101.186と昨年5月以来のドル高水準となった。ロンドン序盤には100.952まで低下する場面があったが、ユーロドルやポンドドルに売り圧力がかかったことでドル買いが勢い付いた。



この日はグローバルな株安となっており、リスク警戒感が広がっている。AI半導体株を中心に調整の動きが強まっている。また、イラン外務省報道官が、核査察に関する計画は現時点でない、と表明したことで、原油がやや買い戻されている。これらが総じてドルを押し上げている。



ドルインデックス＝101.17(+0.15 +0.15%)

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