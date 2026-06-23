アジア株 総じて下落、韓国株は急反落 アジア株 総じて下落、韓国株は急反落

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東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 23336.28（-432.24 -1.82%）

中国上海総合指数 4106.25（-56.85 -1.37%）

台湾加権指数 47100.65（-640.86 -1.34%）

韓国総合株価指数 8203.84（-910.71 -9.99%）

豪ＡＳＸ２００指数 8786.98（-29.16 -0.33%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76391.56（-702.51 -0.91%）



２３日のアジア株は総じて下落。韓国株は９．９９％安と急反落。半導体大手のサムスン電子、ＳＫハイニックスの２社が急落して市場心理が悪化した。上海株は反落。ハイテク株や素材株などを中心に下落した。台湾株も反落。半導体関連株などを中心に利益確定の売りに押された。



上海総合指数は反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、ネットワーク機器開発の富士康工業互聯網、人工知能（ＡＩ）向け半導体設計の中科寒武紀科技、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、医薬品会社の国薬控股（シノファーム・グループ）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。銀行大手のウエストパック銀行、通信会社のテルストラ・グループが買われる一方で、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、医薬品メーカーのＣＳＬ、鉱山会社のアイルカ・リソーシズが売られた。

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