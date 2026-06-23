ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７１ｂｐと前日並みの水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７６、伊７１ｂｐと前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.929
フランス 3.691（+76）
イタリア 3.641（+71）
スペイン 3.399（+47）
オランダ 3.046（+12）
ギリシャ 3.604（+68）
ポルトガル 3.291（+36）
ベルギー 3.485（+56）
オーストリア 3.173（+24）
アイルランド 3.098（+17）
フィンランド 3.283（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.929
フランス 3.691（+76）
イタリア 3.641（+71）
スペイン 3.399（+47）
オランダ 3.046（+12）
ギリシャ 3.604（+68）
ポルトガル 3.291（+36）
ベルギー 3.485（+56）
オーストリア 3.173（+24）
アイルランド 3.098（+17）
フィンランド 3.283（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）