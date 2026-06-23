ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７６、伊７１ｂｐと前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.929
フランス　　　3.691（+76）
イタリア　　　3.641（+71）
スペイン　　　3.399（+47）
オランダ　　　3.046（+12）
ギリシャ　　　3.604（+68）
ポルトガル　　　3.291（+36）
ベルギー　　　3.485（+56）
オーストリア　3.173（+24）
アイルランド　3.098（+17）
フィンランド　3.283（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）