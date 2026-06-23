　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7047(　　3934)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3226(　　2899)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6693(　　6693)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 448(　　 334)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1758(　　 560)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 223(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1413(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1921(　　 413)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1860(　　1015)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2072(　　1031)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5802(　　5579)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1572(　　1436)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2768(　　1662)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　15)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 424(　　 210)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 11677(　　5581)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 143(　　　71)
　　　　　 　 　 9月限　　　 99657(　 44187)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1245(　　 875)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4899(　　1819)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 127(　　　89)
　　　　　 　 　 9月限　　　 54054(　 32684)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 497(　　 497)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5697(　　5697)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1747(　　1747)
　　　　　 　 　12月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 962(　　 962)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 9月限　　　 27908(　 27908)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース