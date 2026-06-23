主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7047( 3934)
TOPIX先物 9月限 3226( 2899)
日経225ミニ 9月限 6693( 6693)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 448( 334)
TOPIX先物 9月限 1758( 560)
日経225ミニ 9月限 223( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1413( 0)
TOPIX先物 9月限 1921( 413)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1860( 1015)
TOPIX先物 9月限 2072( 1031)
日経225ミニ 9月限 5802( 5579)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1572( 1436)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2768( 1662)
12月限 25( 15)
TOPIX先物 9月限 424( 210)
日経225ミニ 7月限 11677( 5581)
8月限 143( 71)
9月限 99657( 44187)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1245( 875)
12月限 23( 13)
日経225ミニ 7月限 4899( 1819)
8月限 127( 89)
9月限 54054( 32684)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 7月限 497( 497)
8月限 104( 104)
9月限 5697( 5697)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1747( 1747)
12月限 27( 27)
日経225ミニ 7月限 962( 962)
8月限 32( 32)
9月限 27908( 27908)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7047( 3934)
TOPIX先物 9月限 3226( 2899)
日経225ミニ 9月限 6693( 6693)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 448( 334)
TOPIX先物 9月限 1758( 560)
日経225ミニ 9月限 223( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1413( 0)
TOPIX先物 9月限 1921( 413)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1860( 1015)
TOPIX先物 9月限 2072( 1031)
日経225ミニ 9月限 5802( 5579)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1572( 1436)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2768( 1662)
12月限 25( 15)
TOPIX先物 9月限 424( 210)
日経225ミニ 7月限 11677( 5581)
8月限 143( 71)
9月限 99657( 44187)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1245( 875)
12月限 23( 13)
日経225ミニ 7月限 4899( 1819)
8月限 127( 89)
9月限 54054( 32684)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 7月限 497( 497)
8月限 104( 104)
9月限 5697( 5697)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1747( 1747)
12月限 27( 27)
日経225ミニ 7月限 962( 962)
8月限 32( 32)
9月限 27908( 27908)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース