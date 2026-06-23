　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7206(　　7203)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7800(　　7800)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5193(　　5193)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 9月限　　　149690(　149690)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4253(　　4253)
　　　　　 　 　12月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6602(　　6602)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4459(　　4459)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 178(　　 178)
　　　　　 　 　 9月限　　　 74329(　 74329)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　40(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 455(　　 114)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1101(　　1101)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2112(　　 380)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1926(　　1879)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4704(　　4598)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 876(　　 602)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2030(　　2030)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3452(　　3452)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 226(　　 226)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 840(　　 840)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1923(　　1917)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3401(　　3401)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7319(　　7319)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2819(　　2819)
　　　　　 　 　 9月限　　　 48715(　 48715)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 329(　　 323)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 904(　　 904)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 378(　　 378)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 165(　　 165)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1180(　　1180)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 491(　　 491)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　71(　　　71)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　47(　　　47)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース