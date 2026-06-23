外国証券 先物取引高情報まとめ（6月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7206( 7203)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 7800( 7800)
12月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 5193( 5193)
8月限 10( 10)
9月限 149690( 149690)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4253( 4253)
12月限 42( 42)
TOPIX先物 9月限 6602( 6602)
日経225ミニ 7月限 4459( 4459)
8月限 178( 178)
9月限 74329( 74329)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 0)
TOPIX先物 9月限 455( 114)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
9月限 1101( 1101)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2112( 380)
TOPIX先物 9月限 1926( 1879)
日経225ミニ 7月限 2( 2)
9月限 4704( 4598)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 876( 602)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 2030( 2030)
日経225ミニ 7月限 133( 133)
8月限 13( 13)
9月限 3452( 3452)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 226( 226)
TOPIX先物 9月限 840( 840)
日経225ミニ 9月限 1923( 1917)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3401( 3401)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 7319( 7319)
日経225ミニ 7月限 2819( 2819)
9月限 48715( 48715)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 329( 323)
TOPIX先物 9月限 904( 904)
日経225ミニ 9月限 378( 378)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 165( 165)
TOPIX先物 9月限 1180( 1180)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 491( 491)
TOPIX先物 9月限 71( 71)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
日経225ミニ 7月限 25( 25)
8月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7206( 7203)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 7800( 7800)
12月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 5193( 5193)
8月限 10( 10)
9月限 149690( 149690)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4253( 4253)
12月限 42( 42)
TOPIX先物 9月限 6602( 6602)
日経225ミニ 7月限 4459( 4459)
8月限 178( 178)
9月限 74329( 74329)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 0)
TOPIX先物 9月限 455( 114)
日経225ミニ 7月限 6( 6)
9月限 1101( 1101)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2112( 380)
TOPIX先物 9月限 1926( 1879)
日経225ミニ 7月限 2( 2)
9月限 4704( 4598)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 876( 602)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 2030( 2030)
日経225ミニ 7月限 133( 133)
8月限 13( 13)
9月限 3452( 3452)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 226( 226)
TOPIX先物 9月限 840( 840)
日経225ミニ 9月限 1923( 1917)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3401( 3401)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 7319( 7319)
日経225ミニ 7月限 2819( 2819)
9月限 48715( 48715)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 329( 323)
TOPIX先物 9月限 904( 904)
日経225ミニ 9月限 378( 378)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 165( 165)
TOPIX先物 9月限 1180( 1180)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 491( 491)
TOPIX先物 9月限 71( 71)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
日経225ミニ 7月限 25( 25)
8月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース