　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 20524(　 18073)
　　　　　 　 　12月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17114(　 16926)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 18392(　 17892)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 141(　　 141)
　　　　　 　 　 9月限　　　283569(　283569)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 19730(　 16388)
　　　　　 　 　12月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20553(　 20403)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9752(　　9752)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 392(　　 392)
　　　　　 　 　 9月限　　　176565(　176565)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2440(　　 964)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 437(　　 437)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6243(　　6243)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4678(　　1773)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9647(　　3500)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 662(　　 662)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 9月限　　　 10253(　 10167)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5026(　　3534)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5271(　　4598)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 282(　　 282)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11379(　 11379)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5295(　　4163)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6438(　　3881)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11274(　 11274)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11716(　 11545)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17416(　 17358)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9211(　　9211)
　　　　　 　 　 9月限　　　144448(　144448)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 301(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 924(　　 922)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 831(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1715(　　1369)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 890(　　 890)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 503(　　 503)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 672(　　 672)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　81(　　　81)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース