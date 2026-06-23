外国証券 先物取引高情報まとめ（6月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20524( 18073)
12月限 47( 47)
TOPIX先物 9月限 17114( 16926)
日経225ミニ 7月限 18392( 17892)
8月限 141( 141)
9月限 283569( 283569)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19730( 16388)
12月限 57( 57)
TOPIX先物 9月限 20553( 20403)
日経225ミニ 7月限 9752( 9752)
8月限 392( 392)
9月限 176565( 176565)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2440( 964)
TOPIX先物 9月限 437( 437)
日経225ミニ 7月限 17( 17)
9月限 6243( 6243)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4678( 1773)
TOPIX先物 9月限 9647( 3500)
日経225ミニ 7月限 662( 662)
8月限 1( 1)
9月限 10253( 10167)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5026( 3534)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 5271( 4598)
日経225ミニ 7月限 282( 282)
8月限 33( 33)
9月限 11379( 11379)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5295( 4163)
TOPIX先物 9月限 6438( 3881)
日経225ミニ 9月限 11274( 11274)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11716( 11545)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 17416( 17358)
日経225ミニ 7月限 9211( 9211)
9月限 144448( 144448)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 301( 0)
TOPIX先物 9月限 924( 922)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 831( 0)
TOPIX先物 9月限 1715( 1369)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 890( 890)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 503( 503)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 672( 672)
日経225ミニ 7月限 81( 81)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20524( 18073)
12月限 47( 47)
TOPIX先物 9月限 17114( 16926)
日経225ミニ 7月限 18392( 17892)
8月限 141( 141)
9月限 283569( 283569)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19730( 16388)
12月限 57( 57)
TOPIX先物 9月限 20553( 20403)
日経225ミニ 7月限 9752( 9752)
8月限 392( 392)
9月限 176565( 176565)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2440( 964)
TOPIX先物 9月限 437( 437)
日経225ミニ 7月限 17( 17)
9月限 6243( 6243)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4678( 1773)
TOPIX先物 9月限 9647( 3500)
日経225ミニ 7月限 662( 662)
8月限 1( 1)
9月限 10253( 10167)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5026( 3534)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 5271( 4598)
日経225ミニ 7月限 282( 282)
8月限 33( 33)
9月限 11379( 11379)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5295( 4163)
TOPIX先物 9月限 6438( 3881)
日経225ミニ 9月限 11274( 11274)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11716( 11545)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 17416( 17358)
日経225ミニ 7月限 9211( 9211)
9月限 144448( 144448)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 301( 0)
TOPIX先物 9月限 924( 922)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 831( 0)
TOPIX先物 9月限 1715( 1369)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 890( 890)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 503( 503)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 672( 672)
日経225ミニ 7月限 81( 81)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース