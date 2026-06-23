「日経225オプション」7月限プット手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
松井証券 21( 21)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 13( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 10( 0)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 68( 16)
楽天証券 23( 15)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
松井証券 21( 21)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 13( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 10( 0)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 68( 16)
楽天証券 23( 15)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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