「日経225オプション」7月限プット手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 255( 55)
BNPパリバ証券 310( 10)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 9( 9)
フィリップ証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
サスケハナ・ホンコン 300( 0)
シティグループ証券 200( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
JPモルガン証券 50( 0)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
JPモルガン証券 30( 30)
ビーオブエー証券 20( 20)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 9( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
◯6万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 463( 263)
野村証券 105( 105)
SBI証券 53( 29)
ビーオブエー証券 25( 25)
BNPパリバ証券 22( 22)
大和証券 20( 20)
JPモルガン証券 18( 18)
楽天証券 14( 12)
みずほ証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 255( 55)
BNPパリバ証券 310( 10)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 9( 9)
フィリップ証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
サスケハナ・ホンコン 300( 0)
シティグループ証券 200( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
JPモルガン証券 50( 0)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
JPモルガン証券 30( 30)
ビーオブエー証券 20( 20)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 9( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
◯6万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 463( 263)
野村証券 105( 105)
SBI証券 53( 29)
ビーオブエー証券 25( 25)
BNPパリバ証券 22( 22)
大和証券 20( 20)
JPモルガン証券 18( 18)
楽天証券 14( 12)
みずほ証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース