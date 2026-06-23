「日経225オプション」7月限コール手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
野村証券 120( 120)
ABNクリアリン証券 116( 116)
BNPパリバ証券 6( 6)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 16( 6)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SMBC日興証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
野村証券 120( 120)
ABNクリアリン証券 116( 116)
BNPパリバ証券 6( 6)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 16( 6)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SMBC日興証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース