　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯7万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
野村証券　　　　　　　　　　　 120(　 120)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 116(　 116)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)

◯7万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース