「日経225先物」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万524枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万524枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20524( 18073)
ソシエテジェネラル証券 19730( 16388)
バークレイズ証券 11716( 11545)
モルガンMUFG証券 5295( 4163)
野村証券 7047( 3934)
JPモルガン証券 5026( 3534)
サスケハナ・ホンコン 3301( 3236)
ゴールドマン証券 4678( 1773)
松井証券 1747( 1747)
SBI証券 2768( 1662)
三菱UFJ証券 1572( 1436)
日産証券 1458( 1378)
ビーオブエー証券 2693( 1288)
みずほ証券 1860( 1015)
BNPパリバ証券 2440( 964)
HSBC証券 890( 890)
楽天証券 1245( 875)
インタラクティブ証券 589( 589)
ドイツ証券 503( 503)
大和証券 448( 334)
SMBC日興証券 1413( 0)
シティグループ証券 831( 0)
UBS証券 301( 0)
三菱UFJeスマート 64( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 47( 47)
松井証券 27( 27)
日産証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 22( 20)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 23( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20524( 18073)
ソシエテジェネラル証券 19730( 16388)
バークレイズ証券 11716( 11545)
モルガンMUFG証券 5295( 4163)
野村証券 7047( 3934)
JPモルガン証券 5026( 3534)
サスケハナ・ホンコン 3301( 3236)
ゴールドマン証券 4678( 1773)
松井証券 1747( 1747)
SBI証券 2768( 1662)
三菱UFJ証券 1572( 1436)
日産証券 1458( 1378)
ビーオブエー証券 2693( 1288)
みずほ証券 1860( 1015)
BNPパリバ証券 2440( 964)
HSBC証券 890( 890)
楽天証券 1245( 875)
インタラクティブ証券 589( 589)
ドイツ証券 503( 503)
大和証券 448( 334)
SMBC日興証券 1413( 0)
シティグループ証券 831( 0)
UBS証券 301( 0)
三菱UFJeスマート 64( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 47( 47)
松井証券 27( 27)
日産証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 22( 20)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 23( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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