SNIDEL BEAUTYの新作マルチパレット登場♡多幸感あふれる秋コレクション

SNIDEL BEAUTYから、幸福感を帯びたピンクカラーを主役にした2026 AW Collectionが登場します。テーマは「Still in the Afterglow」。夕暮れ時のやわらかな光のような温もりと、ときめきを感じるカラーが魅力のコレクションです。人気のマルチパレットの新色をはじめ、リップやコントゥアリングパレット、ブラシなど新作アイテムがラインアップ。潤いと血色感をまといながら、秋らしい洗練された表情を楽しめます♡

注目のマルチパレット新色

「SNIDEL フェイススタイリスト n」から、新色2種が登場します。

価格：各6,600円（税込）

4色のアイカラーとマルチクリームをセットした人気のマルチパレット。新処方により従来品よりもオイルリッチな仕上がりとなり、しっとりとした質感や密着感がアップしました。

07 Snug Romanceはコーラルニュアンスを含んだピンク系カラーで、自然な血色感と温もりのある印象を演出。

08 Sugary Trickは青みピンクと淡いパープルを組み合わせ、透明感あふれる繊細なムードを叶えます。

アイシャドウベースやハイライトとして使えるマルチクリームも搭載されており、潤い感のあるツヤ肌メイクを楽しめるのも魅力です。

*¹アルガニアスピノサ核油、クランベリー種子油、ホホバ種子油（全て保湿）

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唇と立体感を彩る新作アイテム

SNIDEL メルティングカラー バーム

価格：各3,520円（税込）

むっちりとした厚膜ツヤと透明感のある発色を楽しめるリップバーム。ピンクをベースにブラウンニュアンスを加えたカラーで、大人っぽい余韻を感じる唇へ導きます。

03 Weekend Mapleは温かみのあるアンバーピンク、04 Rose Syrupはベリーを思わせるクリアローズカラーです。

*¹アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油、アボカド油

*²ホホバ種子油、ザクロ花エキス、ジソステアリン酸ポリグリセリル-3

*³保湿

*⁴アスコルビルグルコシド（*³以外すべて保湿成分）

SNIDEL コントゥアリング パレット

価格：各4,400円（税込）

シェーディング2色とハイライト1色をセットした新作パレットです。肌になじむ自然な陰影を演出し、立体感のある洗練された顔立ちへ導きます。

01 Soft Caramelは温かみのあるウォームトーン、02 Frost Mochaはグレイッシュなクールトーン。肌色やなりたい印象に合わせて選べます。

*¹アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、ジパルミチン酸アスコルビル、カミツレ花エキス、グリチルリチン酸2K

ブラシまで揃えて理想の仕上がりに

SNIDEL シェーディングブラシ

価格：4,180円（税込）

新登場のコントゥアリングパレットに合わせて開発されたシェーディングブラシです。

熟練の職人が手掛ける熊野筆を採用し、天然のヤギ毛*を使用。絶妙な斜めカットによりフェイスラインや鼻筋にフィットしやすく、自然なグラデーションを簡単に作れます。

*天然毛は食用動物の毛をアップサイクルしたものを採用

予約開始日：2026年8月14日（金）

全国発売日：2026年8月21日（金）

※オフィシャルオンラインストアでの予約・発売は午前10時より開始

まとめ

SNIDEL BEAUTYの2026 AW Collectionは、ピンクの温もりと潤い感を主役にした、多幸感あふれるコレクションです。

進化したマルチパレットをはじめ、リップやコントゥアリングアイテムなど、秋のメイクをアップデートしてくれる新作が勢ぞろい。

肌に溶け込むような血色感とツヤを楽しみながら、自分らしい秋メイクを見つけてみてはいかがでしょうか♡