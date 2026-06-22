プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、この週末ホームで楽天と対戦。ベテランスラッガーが2日連続で球場を沸かせました。



UX富沢菜々アナウンサーの始球式から始まった楽天との連戦。躍動したのは、日本ハムなどで活躍した39歳・陽岱鋼。第1戦に先発出場すると1点リードの6回、2アウト3塁1塁のチャンス。試合には敗れたものの、タイムリーを放ち勝負強さを発揮しました。



続く第2戦の8回、ツーアウト3塁1塁一打同点の場面に代打で登場し2日連続のタイムリーヒット！これが決勝点となったオイシックス。ベテランスラッガーの活躍で楽天に勝利し、前日の雪辱を果たしました。



◆試合結果

第1戦：オイシックス 4-5 楽天

第2戦：オイシックス 6-5 楽天