JOURNAL STANDARDのミッキーマウス別注Tシャツ♡レトロスポーツな新作に注目

JOURNAL STANDARDから、世界中で愛されるミッキーマウスたちをデザインした別注Tシャツが登場しました。今回のテーマはサッカー。ボールを蹴るシーンやユニフォームをイメージしたアートワークを取り入れ、スポーツカルチャーとポップな魅力を融合させた特別なコレクションです。レトロなムードと今っぽさを兼ね備えたデザインは、デイリーコーデの主役として活躍してくれそう♡

サッカーをテーマにした特別デザイン

価格：各9,900円（税込）

今回発売された「MICKEY MOUSE / ミッキー マウス 別注 サッカー プリント Tシャツ」は、ミッキーマウスをはじめとする人気キャラクターたちをモチーフにした限定アイテムです。

サッカーを楽しむキャラクターたちの姿や、ユニフォームを思わせるグラフィックを落とし込み、スポーティーな雰囲気と遊び心を表現。

JOURNAL STANDARDらしいカジュアルなスタイルに、ディズニーキャラクターの魅力が自然に溶け込んだデザインに仕上がっています。

また、リンガー仕様や配色デザインを採用することで、どこか懐かしさを感じるレトロな印象も演出。トレンドのスポーツミックスコーデにも取り入れやすい一着です。

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全8色展開でお気に入りが見つかる

ブラック



ブラックA



グレー



ホワイト



ホワイトA



グリーンB



ブルー



ブルーA

カラーは豊富な全8色展開。ベーシックなモノトーンカラーから、コーディネートのアクセントになる鮮やかなカラーまで揃っているため、自分らしいスタイルに合わせて選ぶことができます。

サイズはS・M・Lの3サイズ展開。程よくゆったりとしたシルエットで、一枚でさらりと着るのはもちろん、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍します。

ユニセックスで楽しめる万能アイテム

デザインだけでなく、着回しやすさも魅力のひとつです。

程よくリラックス感のあるシルエットは、男女問わず着用しやすいユニセックス仕様。

デニムやカーゴパンツを合わせたカジュアルスタイルはもちろん、スカートやワンピースとのレイヤードコーデにもおすすめです。

スポーティーな要素を取り入れながらも、キャラクターの可愛らしさが加わることで、大人でも取り入れやすいバランス感を実現。

ディズニーファンはもちろん、レトロスポーツテイストが好きな方にもぴったりのアイテムです。

販売はJOURNAL STANDARD全店、VISIT JOURNAL STANDARD、オンラインストアにて実施中。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

大人カジュアルに映える限定コレクション

ミッキーマウスの楽しさとサッカーカルチャーのエッセンスを掛け合わせた今回の別注Tシャツは、遊び心がありながらも大人っぽく着こなせるのが魅力です。

全8色の豊富なカラーバリエーションからお気に入りを選んで、この夏のカジュアルスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか♪

デイリーに活躍する特別な一枚として、ワードローブに加えたくなる注目アイテムです。