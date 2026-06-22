猿田彦珈琲の夏限定ドリンク登場！初のチョコミント＆復刻人気メニューに注目

猿田彦珈琲から、2026年の夏を彩るシーズナルメニューが登場します。ブランド初となる「チョコミントジェラッテ（Jellatte）」をはじめ、昨年大人気だった「ビターオレンジアメリカーノ」の復刻販売、さらに毎年好評の「ひまわりブレンド」も発売。暑い季節を爽やかに楽しめるラインアップで、コーヒータイムをより特別なひとときへと演出してくれます♪

注目は初登場のチョコミントジェラッテ

価格：580円（店内税込）

今年の目玉は、猿田彦珈琲初となるチョコミントドリンク「チョコミントジェラッテ（Jellatte）」です。

近年人気が高まるチョコミントフレーバーを、人工的な香料に頼りすぎず、ハーブやミントシロップを使ってナチュラルに表現。

ミントティーにレモンバームを加えた自家製ミントゼリーと、ミルクベースのチョコクッキーフローズンを組み合わせています。

さらにホイップクリーム、チョコレート、ミントチョコフレークをトッピングし、爽快感とまろやかさを両立した味わいに。刺激の強いミントが苦手な方にもおすすめです。

発売期間：2026年6月23日（火）～7月27日（月）

販売店舗：全店（豆屋・図書館店・東大店除く）

おすすめペアリングは「チョコレートブラウニー」と「ソルティチョコレートサブレ」。チョコレート感がさらに高まり、サブレの塩味がドリンクの甘さを引き立てます。

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復刻ドリンク＆人気ブレンドも見逃せない

価格：620円（店内税込）

2025年のシーズナルドリンク販売数No.1を記録した「ビターオレンジアメリカーノ」も待望の復刻販売が決定しました。

ブラッドオレンジと数種類の柑橘を使用し、爽やかな香りとほどよい甘酸っぱさが特徴。そこに猿田彦珈琲自慢のエスプレッソを加え、ビターな余韻を楽しめる炭酸ドリンクに仕上げています。

発売期間：2026年6月23日（火）～7月27日（月）

販売店舗：全店（豆屋・東大店除く）

おすすめのペアリングは「ハニーマスタードチキンサンドイッチ」。ジューシーなお肉の旨みと炭酸の爽快感が絶妙にマッチし、柑橘の風味がさらに美味しさを引き立てます。

価格：豆（100g）1,200円（税込）／ドリップバッグ（5P入り）1,200円（税込）／ドリップコーヒー680円（店内税込）

また、毎年人気の季節限定コーヒー「ひまわりブレンド」も同日発売。

パナマをベースに、ケニア、エチオピア、コロンビアをブレンドし、力強さとやさしい甘さを両立。

トロピカルフルーツを思わせるフレーバーや、ライチ、ルビーグレープフルーツのような爽やかな印象が楽しめます。

発売日：2026年6月23日（火）～

※豆・店内ドリンク用ともに無くなり次第終了

夏のコーヒータイムをもっと楽しく

今年の猿田彦珈琲の夏メニューは、初登場のチョコミント、待望の復刻ドリンク、そして定番人気の季節限定ブレンドと、気分やシーンに合わせて楽しめる充実のラインアップです。

爽やかなミントや柑橘の香り、個性豊かなコーヒーの味わいは、暑い季節にぴったり♡フードとのペアリングも楽しみながら、この夏だけの特別な一杯をぜひ味わってみてください。