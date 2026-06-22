アンテプリマ×ドラえもん初コラボ！上品に持てる限定ワイヤーバッグ登場

アンテプリマから、世界中で愛される「ドラえもん」との初コラボレーション『DORAEMON COLLECTION』が登場します。2026年7月1日（水）より、ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップで発売。ブランドを象徴するワイヤーバッグに、ドラえもんやドラミ、ひみつ道具の魅力を落とし込んだ特別なコレクションです。遊び心と上品さを兼ね備えた、大人のためのドラえもんアイテムをご紹介します♡

ドラえもんとドラミが主役の限定バッグ

今回のコレクションでは、アンテプリマ/ワイヤーバッグの人気モデル「STANDARD Z（スタンダード Z）」をベースにしたバッグ2型を展開します。

ファスナー付きの間口やチェーンショルダーを備え、デザイン性だけでなく実用性にもこだわった仕様です。

［ドラえもん］



価格：90,200円（税込）

サイズ：W20.5×H19cm

カラー：BLU GRIGIO OPACO（マットブルーグレー）

［ドラミ］



価格：90,200円（税込）

サイズ：W20.5×H19cm

カラー：BURRO OPACO（マットバター）

キャラクターのフェイス部分には煌めきのあるワイヤーコードを使用し、本体には同系色のマットなワイヤーコードを採用。異なる質感が生み出す上品なコントラストが魅力です。

また、背面にはそれぞれのしっぽモチーフをさりげなく取り入れ、ファン心をくすぐるディテールにも注目です。

Nstyle5周年記念♡人気バストフラットインナーがお得な感謝キャンペーン開催

ひみつ道具を再現したアクセサリーにも注目

ドラえもんの世界観をより楽しめるバッグアクセサリーもラインアップされています。

［アンキパン］



価格：66,000円（税込）

ひみつ道具のアンキパンをモチーフにしたポーチ。小物収納として使える実用性を備えながら、バッグチャームとしても存在感を発揮します。

サイズ：W11.5×H14×D2.5cm

カラー：LATTE OPACO（マットホワイト）

［タケコプター］



価格：30,800円（税込）

ドラえもんの代表的なひみつ道具を可愛らしく再現したバッグチャームです。

サイズ：W9.5×H6×D2.5cm

カラー：SENAPE（マスタードイエロー）

［スモールライト］



価格：44,000円（税込）

細部まで丁寧に作り込まれたデザインで、コレクション性の高いアイテムとなっています。

サイズ：W6×H8.5×D6cm

カラー：LIMEGENTO（ライムシルバー）

購入前に確認したい販売情報

『DORAEMON COLLECTION』は、ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップで販売されます。

人気が予想されるため、購入に関しては以下の制限があります。

・ご購入はお一人さま同型（同品番）1点まで

・購入制限は予告なく変更される場合があります

・電話注文、お取り置き、他店舗取り寄せ不可

・店舗混雑時は入店制限を実施する場合があります

・店舗ごとに整理券配布や抽選販売となる可能性があります

・購入制限や販売方法は一定期間経過後に変更される場合があります

気になるアイテムがある方は、事前に利用予定店舗の販売方法を確認しておくのがおすすめです。

大人も楽しめる特別なドラえもんコレクション

アンテプリマとドラえもんの初コラボレーションは、キャラクターの愛らしさとブランドならではの洗練されたクラフトマンシップが融合した特別なコレクションです。

バッグからアクセサリーまで全5型が揃い、日常使いしやすい上品なデザインも魅力。ドラえもんファンはもちろん、大人可愛いアイテムが好きな方もぜひチェックしてみてくださいね♪