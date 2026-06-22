【なか卯】最大50円引きのクーポンを公式アプリで配信中。うどん・丼・朝食メニューなどがお得に《最長7月5日まで》
なか卯では、最長2026年7月5日まで使える「6月の得とくクーポン」を公式アプリで配信中です。
期間中はずっと朝食全品お得に
朝食や丼、うどん、ドリンクなどの対象メニューが最大50円引きになるクーポンが、なか卯の公式アプリに登場しています。
対象期間とメニューは以下の通り。
【6月1日から21日】
・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き
・まぐろのたたき丼各種...50円引き
・冷やし担々うどん各種...50円引き
・梅スカッシュ...20円引き
・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き
・辛旨赤の親子丼各種...50円引き
・紀州南高梅おろしうどん...50円引き
・梅スカッシュ...20円引き
【6月29日から7月5日】
・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き
・辛旨赤の親子丼各種...50円引き
・紀州南高梅おろしうどん...50円引き
朝食メニューの提供時間は朝4時から11時までです。
各クーポンは、1回の会計につき3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。
店頭で会計する場合のみ、株主優待券・お食事券・ZSC特別クーポンと併用可能。なか卯公式アプリで会計する場合は併用できません。
期間中は何度でも利用可能です。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部