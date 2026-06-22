【なか卯】最大50円引きのクーポンを公式アプリで配信中。うどん・丼・朝食メニューなどがお得に《最長7月5日まで》

なか卯では、最長2026年7月5日まで使える「6月の得とくクーポン」を公式アプリで配信中です。

期間中はずっと朝食全品お得に

朝食や丼、うどん、ドリンクなどの対象メニューが最大50円引きになるクーポンが、なか卯の公式アプリに登場しています。

対象期間とメニューは以下の通り。

【6月1日から21日】

・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き

・まぐろのたたき丼各種...50円引き

・冷やし担々うどん各種...50円引き

・梅スカッシュ...20円引き





【6月22日から28日】・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き・辛旨赤の親子丼各種...50円引き・紀州南高梅おろしうどん...50円引き・梅スカッシュ...20円引き【6月29日から7月5日】・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き・辛旨赤の親子丼各種...50円引き・紀州南高梅おろしうどん...50円引き

朝食メニューの提供時間は朝4時から11時までです。

各クーポンは、1回の会計につき3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。

店頭で会計する場合のみ、株主優待券・お食事券・ZSC特別クーポンと併用可能。なか卯公式アプリで会計する場合は併用できません。

期間中は何度でも利用可能です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部