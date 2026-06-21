どうしてこうなった……？部屋の隅で三角形を極める猫の不思議すぎる光景は22万3千回を超えて表示され、2万件のいいねが寄せられました。

【写真：部屋の隅で体をまっすぐ伸ばして『くつろいでいた白猫』…綺麗すぎる『形』】

謎の三角形ポーズがジワる

X（旧Twitter）アカウント『@mene_nyanyan』に投稿されたのは、部屋の隅で“完璧な三角形”をつくっている猫の姿です。画像に写るのは白猫の「めね」ちゃん。この日めねちゃんは、部屋の直角のコーナーに対して体を斜めに伸ばし、頭と足をそれぞれ三角形の2辺にあたる壁にぴたりとくっつけていたのだそうです。その姿はまるで自ら部屋の隅を使って“完璧な三角形”を再現しているかのようだったとのこと。

めねちゃんは両足をまっすぐ伸ばし、両手を軽く折り曲げ、目はまん丸に開いたままで、綺麗な三角形を維持していたといいます。独特すぎるポーズは、何か考え事をしているのか、安心しきっているのか、はたまた新しいヨガのポーズなのか……見る側の想像をかき立てる不思議なワンシーンだったのだとか。猫ならではの自由さと芸術性が詰まった、思わず二度見してしまう瞬間なのでした。

悩殺ポーズ

ユニークなめねちゃんは、へびのおもちゃのぬいぐるみを見て大きく首をかしげてみせたこともあるのだそう。

おもちゃを目にしためねちゃんは、「これはニャんだ…？」と考え込むように首をカクンと左にかたむけたとのこと。めねちゃんの妙に人間っぽくてかわいすぎる仕草は、いつも見る人たちの胸をキュンとさせてくれます。

Xアカウント『@mene_nyanyan』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した三角形ポーズの投稿には、「三角形が完璧すぎて数学者もびっくりだわw」「目が離せないw」「めっちゃ姿勢いい！w」「長いねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mene_nyanyan」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。