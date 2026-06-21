動物病院の診察室に元気いっぱい、自ら大喜びで入っていくというコーギーさん。このままスムーズに診察開始かと思いきや…まるでコントのような展開が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、微笑ましすぎる光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：病院の診察室に自ら入っていく犬→『先生にご挨拶をした』と思ったら…まさかの『コントのような展開』】

病院の診察室に大喜びで入っていく犬

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、動物病院を訪れたコーギーさんの行動。

この日、「こまち」ちゃんは飼い主さんと共に動物病院へ行くことに。健康を守るためとはいえ、やはり動物病院を怖がってしまうワンコたちも多い中、こまちちゃんはちょっぴり違った模様。

まるで『コントのような展開』が話題に

名前を呼ばれて診察室のドアが開くと…自ら、軽い足取りで入室していったというのです。

おしりをフリフリと振りながら、元気いっぱいでご機嫌に診察室へ入り、獣医さんや看護師さんに挨拶をしたのだといいます。

『こまちです！きました！』とばかりに皆に挨拶をして回り、撫で撫でしてもらっていたというこまちちゃん。

このままスムーズに診察開始するのかと思いきや…挨拶もそこそこに『それでは…』というかのように診察室を出ていってしまったのだそう。

『挨拶もおわりましたので、わたしはこの辺で…』なんてセリフが聞こえてきそうな、まるでコントのような展開をみせたというこまちちゃんに、飼い主さんも『ギャグか』と突っ込まずにはいられなかった模様。

飼い主さん曰く、こまちちゃんは獣医さんや看護師さんのことは大好きで、病院そのものには嬉々として向かうものの『爪切り』が苦手なのだそう。

大好きな先生たちに挨拶だけをして帰ろうとしてしまうこまちちゃんの天真爛漫さは、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こんにちは！からの帰ろが早すぎて笑った」「元気なのでかえりまーす！」「みんなーきたよーかえるねー」「礼に始まり礼に終わる…」「回れ右はやっｗ」「ご挨拶大事だもんね」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

自由すぎる…！愛されコーギーさんの日常

こまちちゃんは、元気いっぱいで自由すぎる行動がとっても素敵な6歳の女の子。北海道チーズ蒸しパンのクッションとは大の仲良しで、日々可愛すぎる姿を披露してくれているのです。

飼い主さんに溺愛されているからこその、自由気ままで個性に溢れるこまちちゃんの仕草や行動は日々多くのユーザーにコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。