わんこと作業員さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「しょんぼりしてて愛しい」「優しい作業員さん…」「犬好きなんやなあ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグラン閉鎖で悲しむ犬→見かねた『工事作業員のおじさん』が…すべてが可愛い『ふたりのやり取り』】

ドッグランに遊びに行ったら…

TikTokアカウント「chihuahuacycle」では、チワワの菊太郎ちゃんと総司ちゃんの日常を紹介しています。

遊ぶことが大好きな菊太郎ちゃんと総司ちゃん。この日もいつものように行きつけのドッグランへ向かいました。しかし到着してみると、そこは工事中。着々と作業が進められており、ドッグランは閉鎖されていたそうです。

楽しみにしていた場所で遊べないと分かった菊太郎ちゃんは、目に見えてしょんぼり。中の様子を見つめながら残念そうにしていたといいます。そんな姿に気付いた作業員さんは、優しく声をかけ、なでなでしてくれたのだとか。思いがけない優しさに、菊太郎ちゃんも少し気持ちが和らいだようでした。

優しいひとときにホッコリ♡

作業員さんはその後も何度も菊太郎ちゃんを気にかけ、「元気出してね」と励ますようになでてくれたそうです。菊太郎ちゃんもすっかり心を許した様子で、不満そうな顔をしながらも触れ合いを楽しんでいたのだとか。

一方の総司ちゃんもドッグランで遊べず残念そうではありましたが、兄弟のようにその様子を見守っていたそうです。結局この日は遊ぶことはできなかったものの、優しい作業員さんとの出会いが特別な思い出になりました。残念な出来事のはずが、最後には心温まる時間へと変わったのでした。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛くて癒される」「なかなか諦めきれないよね」「早く工事おわれー！」などの温かなコメントが寄せられています。

現在の休日の過ごし方

ドッグランは今後も約2か月間閉鎖される予定とのことで、休日になると菊太郎ちゃんも総司ちゃんも少し退屈そうにしているのだとか。そこで飼い主さんは、少しでも楽しい時間を過ごしてもらおうと新しいおもちゃを用意することにしました。

すると2匹は大喜び。さっそくお気に入りになったようで、おもちゃの両端をくわえて引っ張り合いをしたり、追いかけっこをしたりして遊んでいるそうです。ドッグランには行けなくても、兄弟のように仲良く過ごしながら毎日を満喫しているのでした。

菊太郎ちゃんと総司ちゃんの賑やかな日常はTikTokアカウント「chihuahuacycle」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chihuahuacycle」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。