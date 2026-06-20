APRILPOOLDAYの水着がニュウマン高輪に登場！タイ発ブランドの最新コレクションをチェック

タイ発の人気スイムウェアブランド「APRILPOOLDAY（エイプリルプールデイ）」が、日本で初となる本格展開をスタート。2026年7月1日（水）から7月15日（水）まで、ニュウマン高輪にて期間限定POP-UP STOREを開催します。アートやカルチャーから着想を得た個性的なデザインと、街でも楽しめる“服見え水着”が魅力。日本初上陸となる最新コレクションやキッズラインなど、注目アイテムが勢ぞろいします♡

APRILPOOLDAYの魅力とは

2013年にタイで誕生したAPRILPOOLDAYは、「We swim, we jump, we float. Like no one else does.」をコンセプトに掲げるスイムウェアブランドです。

タイ・プーケットの自由で開放的なカルチャーを背景に、色彩豊かなプリントやアーティスティックなモチーフを取り入れた独自の世界観を展開。

スイムウェアとしてだけでなく、リゾートや街中でも着こなせるファッション性の高さが支持されています。

また、アジア人の体型に寄り添った設計で、美しいシルエットを叶えてくれる点も人気の理由。今回のPOP-UPでは、タイ本店と同様に水着・ウェア購入者へオリジナルポーチのプレゼントも実施されます。

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日本初上陸アイテム＆注目ラインナップ

SERENA ONE PIECE

価格：24,200円

今回のPOP-UPでは、2026年最新コレクションが日本初上陸。鹿や蝶、てんとう虫などをモチーフにしたハンドドローイングのアニマルプリントを採用し、柔らかさとスポーティーな魅力を兼ね備えたデザインが特徴です。

AUDREY ONE PIECE

価格：24,200円

RUBY DRESS

価格：20,680円

BONNIE ONE PIECE

価格：24,200円

MILLIE ONE PIECE

価格：22,770円

PEONY OFF-SHOULDER TOP

価格：15,620円

さらに日本初上陸となるキッズラインも登場。GIRLS・BOYS向け全6型を95～105cm、105～115cm、115～125cmの3サイズで展開します。

KIDS JULIA TWO PIECE／KIDS RASHGUARD／KIDS ARUN PRINT TRUNKS

価格：16,280円／価格：12,760円／価格：12,100円

KIDS BREAKFAST CLUB

価格：15,620円

KIDS EXCLUSIVE RED TARTAN

価格：15,620円

親子リンクコーデも楽しめるラインナップです。

シグネチャースタイル＆来店イベント

CLAUDIA’S FOREVER ONE PIECE

価格：22,770円

CLAUDIA’S FOREVER MINI SKIRT

価格：11,330円

NET MAXI SLIP DRESS

価格：12,760円

BREAKFAST CLUB

価格：16,390円

DAISIES TWO LUREX

価格：20,570円

AMELIE SMOCK TOP

価格：12,760円

LYNN QIPAO TOP

価格：17,820円

NELLIE PLUNGE ONE PIECE

価格：22,770円

CHLOE 3 PIECE SET

価格：29,040円

ブランドを象徴する人気アイテムも豊富に展開されます。

また、7月4日（土）14時～と7月5日（日）14時～には、クリエイティブ・ディレクターのMin（ミン）氏が来店。ブランドの世界観やデザインへの想いを直接聞ける貴重な機会となっています。

さらに、店頭で10,000円（税抜）以上購入した先着40名には、オリジナルのヤドカリチャームをプレゼント。なくなり次第終了となるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

この夏だけの特別な出会いを楽しんで

APRILPOOLDAYの日本初本格展開となる今回のPOP-UPは、ブランドの魅力を実際に体感できる貴重な機会です。

最新コレクションからキッズラインまで幅広く揃い、リゾートシーンはもちろんデイリーにも取り入れたくなるアイテムが満載。

タイ発ならではの自由な感性と美しいデザインに触れながら、自分らしい夏のスタイルを見つけてみてはいかがでしょうか♪