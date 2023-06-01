山崎実業、“壁付け”新作アイテム発表 省スペース＆浮かせて収納の「傘立て」ほか【一覧】
インテリア・雑貨などをあつかう山崎実業が19日までに、新商品を発表。壁に浮かせて設置できるスリムな傘立てや、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンドなどを発売した。
【画像】さすがのアイデア！山崎実業の新作
■壁付け傘立て タワー
玄関やシュークローゼットの壁に浮かせて設置できるスリムな傘立ては、省スペースで場所を取らず、玄関まわりをすっきり整えられるアイテム。受け皿は取り外し可能でお手入れしやすく、傘だけでなく長物の収納にも便利。折りたたみ傘を掛けられるフック付きで使い勝手も抜群。本体はベースに差し込むだけの簡単設置で、設置跡が目立ちにくい石こうボードピンを使用するため、壁の穴も目立ちにくく手軽に取り付けられる。
■陶器 お玉スタンド タワー
立てたお玉を美しく見せる、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンドは、内側の突起に引っ掛けることで安定して自立させることができ、キッチンでも食卓でも洗練された印象に。味見用の小皿としても使える実用性を備えながら、置くだけで空間を整える存在感があり、機能と美しさを両立した一品となっている。
■折りたたみダブルコースター タワー
広げれば2面、たためば1面として使えるダブルコースターは、ワイドに使いたいときは広げて、コンパクトに使いたいときは折りたたんで、シーンに合わせて使い分けが可能。シリコーン素材で滑りにくく、置いたものをしっかり安定させられ、お手入れも簡単。フラットな裏面を使えば最大3つまでドリンクを置くこともでき、使い方の幅が広がる便利なアイテム。
■ボトル型 ハーフティッシュケース タワー 蓋付き
車のドリンクホルダーやドアポケットにぴったり収まるハーフティッシュ対応のボトル型ティッシュケースは、車内はもちろん、デスクや洗面所などシーンに合わせて使用できる。パッキン付きのフタでしっかり密閉でき、ホコリを防いで清潔にキープ。市販のハーフティッシュを丸めて手軽に詰め替えられ、日常使いにも便利。
■マグネット ラップホルダー タワー レンジフード用
マグネットで浮かせて収納できるラップホルダーは、レンジフードに取り付けることで、使いたいときにサッと取り出せて調理作業もスムーズに。調理スペースをすっきり保ちながら、日常使いをより快適にしてくれる便利なキッチンアイテム。冷蔵庫など、マグネットの付く壁面であればレンジフード以外でも使用できる。
【画像】さすがのアイデア！山崎実業の新作
■壁付け傘立て タワー
玄関やシュークローゼットの壁に浮かせて設置できるスリムな傘立ては、省スペースで場所を取らず、玄関まわりをすっきり整えられるアイテム。受け皿は取り外し可能でお手入れしやすく、傘だけでなく長物の収納にも便利。折りたたみ傘を掛けられるフック付きで使い勝手も抜群。本体はベースに差し込むだけの簡単設置で、設置跡が目立ちにくい石こうボードピンを使用するため、壁の穴も目立ちにくく手軽に取り付けられる。
立てたお玉を美しく見せる、陶器ならではの風合いが魅力のお玉スタンドは、内側の突起に引っ掛けることで安定して自立させることができ、キッチンでも食卓でも洗練された印象に。味見用の小皿としても使える実用性を備えながら、置くだけで空間を整える存在感があり、機能と美しさを両立した一品となっている。
■折りたたみダブルコースター タワー
広げれば2面、たためば1面として使えるダブルコースターは、ワイドに使いたいときは広げて、コンパクトに使いたいときは折りたたんで、シーンに合わせて使い分けが可能。シリコーン素材で滑りにくく、置いたものをしっかり安定させられ、お手入れも簡単。フラットな裏面を使えば最大3つまでドリンクを置くこともでき、使い方の幅が広がる便利なアイテム。
■ボトル型 ハーフティッシュケース タワー 蓋付き
車のドリンクホルダーやドアポケットにぴったり収まるハーフティッシュ対応のボトル型ティッシュケースは、車内はもちろん、デスクや洗面所などシーンに合わせて使用できる。パッキン付きのフタでしっかり密閉でき、ホコリを防いで清潔にキープ。市販のハーフティッシュを丸めて手軽に詰め替えられ、日常使いにも便利。
■マグネット ラップホルダー タワー レンジフード用
マグネットで浮かせて収納できるラップホルダーは、レンジフードに取り付けることで、使いたいときにサッと取り出せて調理作業もスムーズに。調理スペースをすっきり保ちながら、日常使いをより快適にしてくれる便利なキッチンアイテム。冷蔵庫など、マグネットの付く壁面であればレンジフード以外でも使用できる。