かたせ梨乃×JO1豆原一成『夫婦と16歳』のメインビジュアル解禁 追加キャストに岡田結実、林芽亜里ら
かたせ梨乃とJO1の豆原一成がダブル主演を務める7月2日スタートのドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレ東系／毎週木曜24時30分）、“妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁。追加キャストとして、岡田結実、林芽亜里、平埜生成、北村優衣、西山繭子の出演が発表された。
【写真】岡田結実が豆原一成演じる紘の妻、林芽亜里が“理想の16歳美少女”姿の白石美子に！ 追加キャスト陣
本作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作の実写化。既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーだ。
自認16歳の美少女で隣人の年下イケメンに恋する61歳のおばさん・白石美子役に、かたせ。狂気的な隣人に一目惚れされる心優しいイケメン会社員・野村紘役を、地上波ドラマの主演が初となる豆原が演じる。
このたび二人をを取り巻く共演者が解禁。明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役に岡田結実。61歳白石美子が脳内で生み出した“理想の16歳美少女の白石美子”を演じるのは、雑誌「non‐no」の専属モデル・林芽亜里。紘の会社の先輩・河口雅志役に、平埜生成。紘の会社の同僚・姉崎菜々子役に、北村優衣。そして、夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け止める母・廣木志帆役に西山繭子が決定した。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』は、7月2日よりテレ東系にて毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて7月5日より毎週日曜24時40分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岡田結実（野村冴役）
出演が決まり原作を拝見した時、面白すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません！ そしてクランクインした今も、「これは絶対に面白いドラマになる！」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。
私が演じる野村冴は、年齢や見た目などの固定観念にとらわれず、人を巻き込んでいく魅力的な女性です。演じていて心が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最高です（笑）。
「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません！ぜひ期待して待っていてください！
■林芽亜里（“理想の16歳美少女”姿の白石美子役）
私はかたせ梨乃さん演じる美子が脳内で生み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。
理想の16歳として、美子の真っ直ぐな気持ちを大切に、試行錯誤しながら絶賛撮影中です。
想像を超える動きをする美子という人物を中心に、一人一人、そしてこの物語からどんどん目が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。是非楽しみにしていてくださると嬉しいです！
■平埜生成（河口雅志役）
わたしが演じる河口は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような人間。
「それは、アウトでしょう！」といわれるような言動のオンパレードです！ しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という言葉には〈狂気〉が秘められていることを確信しました。「純粋」と〈狂気〉が表裏一体なのだとすると、不純な人間の見え方も変わってくる、ような、こない、ような……？ ぜひ、放送で確かめていただきたいです！
■北村優衣（姉崎菜々子役）
原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。
私が演じる姉崎菜々子は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、視聴者の方がワクワクできるように努めたいと思います！
この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ〜！
■西山繭子（廣木志帆役）
初めて台本を読んだ時、最初は「ん？ どういうこと？」となり、それから「えー！」となってページをめくる手が止まりませんでした。とても面白い物語で、今からワクワクしています。
私が演じる志帆は冴の母親という役どころです。娘と同じような自由奔放さもありつつ、女手一つで冴を育てた女性としての強さと経験をもって若い夫婦を見守っていく。そんな母親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。
ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の心を持ち合わせております。
【写真】岡田結実が豆原一成演じる紘の妻、林芽亜里が“理想の16歳美少女”姿の白石美子に！ 追加キャスト陣
本作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作の実写化。既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーだ。
このたび二人をを取り巻く共演者が解禁。明るく元気な元キャバ嬢で野村紘の妻・野村冴役に岡田結実。61歳白石美子が脳内で生み出した“理想の16歳美少女の白石美子”を演じるのは、雑誌「non‐no」の専属モデル・林芽亜里。紘の会社の先輩・河口雅志役に、平埜生成。紘の会社の同僚・姉崎菜々子役に、北村優衣。そして、夫婦喧嘩でよく家出をする冴を優しく受け止める母・廣木志帆役に西山繭子が決定した。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』は、7月2日よりテレ東系にて毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて7月5日より毎週日曜24時40分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岡田結実（野村冴役）
出演が決まり原作を拝見した時、面白すぎてすぐ読み切ってしまった興奮を今でも忘れません！ そしてクランクインした今も、「これは絶対に面白いドラマになる！」と確信するシーンばかりで、毎日ぞわぞわしています。
私が演じる野村冴は、年齢や見た目などの固定観念にとらわれず、人を巻き込んでいく魅力的な女性です。演じていて心が清々しくなり、学びも多く、とても楽しいです。ビジュアルもいかつくて最高です（笑）。
「イチャ怖」という新しいドラマ体験かもしれません！ぜひ期待して待っていてください！
■林芽亜里（“理想の16歳美少女”姿の白石美子役）
私はかたせ梨乃さん演じる美子が脳内で生み出した憧れの16歳を演じさせていただきます。
理想の16歳として、美子の真っ直ぐな気持ちを大切に、試行錯誤しながら絶賛撮影中です。
想像を超える動きをする美子という人物を中心に、一人一人、そしてこの物語からどんどん目が離せなくなってしまいます。思わず「怖っ」と声が溢れてしまうような展開が盛りだくさんです。是非楽しみにしていてくださると嬉しいです！
■平埜生成（河口雅志役）
わたしが演じる河口は、不純な男です。既婚者でありながら、夜な夜な出歩き遊んでいるような人間。
「それは、アウトでしょう！」といわれるような言動のオンパレードです！ しかし、わたしは、この作品と出会い「純粋」という言葉には〈狂気〉が秘められていることを確信しました。「純粋」と〈狂気〉が表裏一体なのだとすると、不純な人間の見え方も変わってくる、ような、こない、ような……？ ぜひ、放送で確かめていただきたいです！
■北村優衣（姉崎菜々子役）
原作を読んだときに“ロマンティックホラー”というのがまさにぴったりな愛ゆえの狂気を感じる内容で、この作品に参加させていただくのが楽しみになりました。
私が演じる姉崎菜々子は紘の同僚なんですが、物語にどう絡んでくるのか、どう掻き乱していくのか、視聴者の方がワクワクできるように努めたいと思います！
この夏、キュンとゾクッを同時に味わえるドラマが始まりますよ〜！
■西山繭子（廣木志帆役）
初めて台本を読んだ時、最初は「ん？ どういうこと？」となり、それから「えー！」となってページをめくる手が止まりませんでした。とても面白い物語で、今からワクワクしています。
私が演じる志帆は冴の母親という役どころです。娘と同じような自由奔放さもありつつ、女手一つで冴を育てた女性としての強さと経験をもって若い夫婦を見守っていく。そんな母親としてドラマに彩りを添えられたらと思います。
ちなみにここだけの話ですが、私も常に16歳の心を持ち合わせております。